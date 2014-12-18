Израиль –наиболее близкая по духу украинцам страна, в которой можно проникнуться благодатью Святых мест и комфортно отдохнуть. К такому общему мнению пришли украинские журналисты - участники пресс-тура, организованного Министерством туризма Израиля.

Поделиться впечатлениями о поездке на Святую Землю, представители украинских СМИ собрались на общей встрече 18 декабря, посвященной празднованию еврейского праздника Хануки. Журналисты отметили, что Израиль и Украину объединяют также и зимние религиозные праздники. Так, в период празднованиям священной для евреев Хануки - праздника огня, света и радости и веры, украинцы готовятся к празднованию Рождества Христова и встречают по всей Украине Вифлеемский Огонь Мира - огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

В пресс-туре, который длился с 16 по 24 ноября 2014 года, приняли участие журналисты информационного агенства УНИАН и представители СМИ разных религиозных конфессий Украины, а именно: Ирина Головатенко (УНИАН); Александр Синица (фото УНИАН); Виктория Кочубей (информационный интернет-портал Украинской Православной Церкви «Православіє в Україні»); Владимир Яцульчак (секретарь пресс-центра Киевской Патриархии Украинской Православной Церкви); Тарас Антошевский (директор Религиозно-информационной службы Украины, которая работает на базе Украинского католического университета) и Владимир Клименко (обозреватель журнала «Слово» ).

Впервые объединив светских и религиозных журналистов Украины, Министерство туризма Израиля предложило программу поездки, маршрут которой проходил через всю страну и длился 7 дней. Группа украинских журналистов посетила самые известные религиозные Святыни Израиля и туристические объекты страны, познакомилась с самыми популярными курортами и отдохнула на трех морях (Мертвом, Красном и Средиземном), проехала по территории Израиля с севера на юг и обратно, посетив Иерусалим, Назарет, гору Масада, регион Мертвого моря, парк Тимна, Эйлат и Тель-Авив.

Участники декабрьской встречи в Киеве делились впечатлениями о недавней поездке по Израилю, отмечали наиболее яркие моменты и интересные достопримечательности, которые запомнились больше всего, и которыми хотелось поделиться с друзьями, коллегами и, конечно, украинскими читателями.

Секретарь пресс-центра Киевской Патриархии Украинской Православной Церкви акцентировал, что Израиль-это Святая Земля для трех религий, особенно для Христианства. «Тут, на узком клочке земли между морем и речкой Иордан, сердце бьется всех, кто исповедает свою веру относительно Священного Писания…Именно тут дух человека поднялся в Небеса», - сказал Владимир Яцульчак .

Вспоминая поездку, Виктория Кочубей отметила, что на Святой Земле Израиля и сейчас происходят чудеса. «Израиль не зря называют Святой Землей, тут и сейчас происходят чудеса! На этой удивительной земле непостижимым образом объединились и благодать Святых мест, и изысканность комфортабельных и доступных курортов», - сказала литературный редактор и переводчик портала «Православіє в Україні» .

Директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский подчеркнул, что Израиль – это удивительная страна, на земле которой хочется думать о вечном . «Тут (в Израиле) бывают неприятные инциденты, но в целом, когда смотришь на все, что есть вокруг, то не хочется думать про что-то злое и минутное, хочется думать о вечном. Тут объединились столько людей, столько религий, столько культур… Тут люди живут мирно друг с другом и друг друга дополняют», - дополнил Т. Антошевский.

Руководитель пресс-центра УНИАН акцентировала, что события на Майдане в Киеве зимой 2013-14 г.г. и подвиг в крепости Масада в первый день праздника Песах 73 года н.э. объединяют украинцев и евреев в их мужестве и героизме, а более всего-в стремлении к свободе и независимости. «Очень символично, что крепость Масада мы посетили в годовщину событий на Майдане. Именно здесь, проникшись историей о подвиге героев Израиля, мы- украинские журналисты, на главной площади крепости Масада, так сказать ,на Майдане Масада, где развивается флаг Израиля, развернули украинский флаг в знак солидарности украинского и еврейского народов», - добавила Ирина Головатенко.

Обозреватель журнала «Слово» Владимир Клименко уточнил, что хоть и посещал Израиль ранее, но вновь впечатлен природными пейзажами, сакральностью святых мест, историческими ценностями и гостеприимством людей. «У людей, которые проживают в Израиле, я учусь любить свой народ, государство и Бога. А для верующего человека Святая Земля Израиля является особенно важной! Не зря паломничество называют пятым Евангелие!», - отметил В. Клименко.

В конце встречи участники пресс-тура по Израилю пришли к единодушному выводу, что Израиль-удивительная и интересная страна, в которой стоит побывать хотя бы раз в жизни.

Особую благодарность за организацию пресс-тура украинские журналисты выразили Министерству Туризма Израиля в Украине и лично Анне Серокуровой, pr-директору Министерства Туризма Израиля в Украине и Ларисе Самойлович, атташе по туризму Посольства Государства Израиль в Украине.

Фото-отчет: http://photo.unian.net/rus/themes/8605/

Дополнительную информацию о пресс-туре в публикациях его участников можно посмотреть по ссылкам:

http://www.cerkva.info/uk/publications/articles/5953-izrail-zaproshueukrainskykhmediynykiv.html

http://orthodoxy.org.ua/data/izrayil-gostinniy-izrayil-zaproshuie-izrayil-obiednuie.html