Бунт «торнадовцев» в Киевском СИЗО был спровоцирован властью - адвокаты

Защитники акцентируют, что власти умышленно провоцировали «торнадовцев», которых держат в СИЗО, чтобы вынудить их отказаться от обжалования своих приговоров в Апелляционном суде.

Киев. 29 августа. УНИАН. Адвокаты бывших бойцов роты МВД Украины «Торнадо» утверждают, что бунт «торнадоцев» в Киевском СИЗО 9 августа был спровоцирован самой властью.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в УНИАН при участии адвокатов "торнадовцев" Руслана Сушко, Вадима Костенко, Андрея Стеблевского, Сергея Крыжановского и Юрий Кармазина (выступил с видеообращением из больницы).

По его словам адвоката Руслана Сушко, уже более года его клиентов незаконно удерживают в следственном изоляторе Киева, поскольку решение суда первой инстанции еще не вступило в силу, а меру пресечения им каждые два месяца суд не продлевал, как того требует Уголовный процессуальный кодекс в отношении лиц, которые еще не считаются осужденными.

Кроме того, адвокат добавил, что инцидент в следственном изоляторе Киева, который произошел 9 августа и вину за который прокуратура возлагает на «торнадовцев», на самом деле является способом давления на его клиентов для того, чтобы они отказались от обжалования своего приговора в апелляционном порядке.

В свою очередь, другой адвокат «торнадовцев» Сергей Крыжанивский считает, что в целом преследование его подзащитных связано с тем, что в 2015 году они противостояли контрабанде из ОРЛДО, которая, по его мнению, не могла происходить без ведома руководства военной прокуратуры Украины.

Кроме того, защитник рассказал, что его клиенты обратились с гражданским иском о защите чести и достоинства к военному прокурору Украины Анатолию Матиосу, и завтра станет известно, какой именно судья будет слушать это дело.

Также в ходе пресс-конференции к журналистам обратился адвокат и народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го и 6-го созыва Юрий Кармазин, который также является защитником «торнадовцев».

По словам Юрия Кармазина, когда в следственном изоляторе возник инцидент с участием его подзащитных, он приехал туда, чтобы встретиться со своими клиентами и разобраться в ситуации, предупредив перед этим о своем визите руководство учреждения. Однако у здания следственного изолятора его избили правоохранители.

Это Юрий Кармазин расценивает как давление на себя как адвоката.

«9-го числа я прибыл в СИЗО, предварительно известив начальника следственного изолятора о визите. Но столкнулся со зверским отношением, когда попытался встретиться со своим клиентом», - сказал Кармазин.

Участники пресс-конференции - адвокаты «торнадовцев» заявили, что безотлагательно обратятся к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, как по поводу избиения адвоката, так и ситуации вокруг дела бывших бойцов расформированной роты МВД Украины «Торнадо» в целом.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции 9 августа заявляло, что экс-бойцы расформированной роты «Торнадо», которых содержат в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

Бывший заместитель командира роты «Торнадо» Николай Цукур заявлял о попытке правоохранителей развести всех осужденных экс-бойцов роты, которые находятся в Лукьяновском СИЗО, по разным местам содержания.

Адвокат «торнадовцев» Владимир Якимов в комментарии УНИАН заявил, что ранее правоохранители несколько раз пытались развести подзащитных по разным СИЗО.