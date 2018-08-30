В Приирпенье из-за бездействия полиции Киевской области разбазаривают земли - общественные активисты (видео)

Активисты и местные жители требуют от полицейских принять действенные меры для пресечения незаконных вырубок зеленых насаждений и застройки земель в Ирпенском регионе и привлечь виновных к ответственности.

Киев. 30 августа. УНИАН. В Приирпенье из-за бездействия полиции Киевской области разбазаривают земли.

Об этом юрист общественной организации "Правоэксперт", представитель ГО "Сила молоді" Сергей Гапон заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Сотрудники полиции бездействуют. Дмитрий Ценов, который возглавляет областную полицию, с октября 2008 по март 2010 года был начальником милиции Ирпенского отдела МВД Киевской области. Именно в то время происходил самый крупный дерибан земель на территории Ирпеня. Поэтому мы направим обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием дать оценку бездеятельности Ценова. Аналогичное обращение мы направим в комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения деятельности правоохранительной системы. Мы требуем от Дмитрия Ценова принять действенные меры для привлечения виновных лиц к ответственности", - заявил он.

По словам Гапона, если на эти обращения не будет реакции, то активисты оставляют за собой право проводить акции и пикетировать МВД и областной главк полиции.

Сергей Гапон сообщил, что речь идет о незаконной застройке земельного участка в городе Ирпень по улице 8 марта, 23, находящегося в пользовании Управления полиции охраны в Киевской области; незаконной застройке пойменных земель реки Ирпень; незаконной вырубке деревьев возле жилого комплекса "Чешский двор" вдоль улицы Святопокровская в Гостомеле.

Также Гапон отметил, что местные жители и общественные активисты регулярно выходят на акции протеста против этих незаконных действий, но им противостоят «титушки», которые избивают протестующих при молчаливом созерцании полицейских.

«Мы постоянно сталкиваемся с беззаконием. Речь идет об избиениях общественных активистов, которые долгое время не расследуются, а виновные не привлекаются к ответственности. Уголовные производства годами лежат в ирпенской полиции, забираются на проверку в областную полицию и там «тихонько умирают». Из-за такого бездействия или сознательного игнорирования законодательства руководством областной полиции нивелируется реформа правоохранительных органов», - подчеркнул юрист.

По словам Сергея Гапона, активисты направили руководителю областной полиции Ценову письменное приглашение на сегодняшнюю пресс-конференцию, однако ни он, ни кто-либо из его подчиненных не пришли.

Организатор пресс-конференции: ГО "Сила молоді".