Правозащитники обвинили Нацбанк в увеличении ограничений для крымчан

Киев. 22 декабря. УНИАН. Постановление Национального банка Украины, которым регулятор отменил решение о признании нерезидентами крымчан, проживающих на территории Украины, не решило вопрос дискриминации крымчан, а привело к новым ограничениям их прав.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили правозащитники, по мнению которых Нацбанк сохранил дискриминационные нормы к крымчанам по признаку места проживания.

По мнению участников пресс-конференции, постановление не только продолжает дискриминировать крымчан, но, к тому же, банки получили возможность блокировать и закрывать счета не только крымским юридическим лицам, но и частным предпринимателям.

Как сообщалось, согласно постановлению НБУ, физическим лицам с крымской пропиской для получения статуса резидента необходимо получить справку, удостоверяющую их пребывание на территории Украины.

«Граждане Украины должны доказывать, что они – граждане Украины, и получать эту справку», - отметила эксперт украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

По ее словам, регулятор своими действиями подтвердил, что крымчане не являются гражданами Украины, при этом люди, которые получили «справку переселенца» и согласно постановлению не считаются нерезидентами, обязаны подтверждать свою резидентность каждые полгода.

Адвокат, эксперт регионального центра по правам человека Сергей Заяц отметил что, регулятор принял указанные меры с целью предотвращения уклонения уплаты от налогов, предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма, но, тем самым, наказал всех жителей Крыма за недобропорядочность отдельных лиц.

«Если есть какая-то проблема, то существуют методы индивидуального характера, предотвращающие конкретные случаи правонарушений… Нацбанк с ноября ввел коллективную ответственность крымчан», - отметил он.

Правозащитники призвали Нацбанк к диалогу и предложили создать рабочую группу для поиска путей решения проблемы.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

Постановлением правления НБУ №699 от 3 ноября Национальный банк Украины приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны "Крым", к нерезидентам. Позднее Нацбанк отменил решение о признании нерезидентами переселенцев из Автономной Республики Крым, проживающих на материковой части Украины.

В Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.