«Киевхлеб» призывает мэра Киева утвердить победу компании на конкурсе по созданию сети киосков по продаже социального хлеба

Киев. 22 декабря. УНИАН. Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» призывает Киевского городского голову Виталия Кличко как можно скорее подписать распоряжение о признании победы компании в инвестиционном конкурсе по созданию сети киосков по продаже социального хлеба, без которого предприятие не может приступить к реализации этого проекта.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава наблюдательного совета «Киевхлеба» Андрей Коломийченко.

«3 ноября состоялось оглашение результатов конкурса. К нынешней дате распоряжения киевским городским головой не подписано по непонятным нам причинам… Я прошу действий, в том числе и от киевской городской власти, и от Киевского городского головы», - сказал Коломийченко, отметив, что по закону, Кличко должен был утвердить победу компании в течение 5 дней после оглашения результатов конкурса.

По его словам, в затягивании этого процесса могут быть заинтересованы другие участники конкурса, поэтому они используют свои рычаги давления на киевскую власть для срыва инвестиционного проекта.

«Кое-кто из участников конкурса, которые проиграли и даже кое-кто не из участников, но имеющие интерес к определенным местам, которые прописаны в инвестиционном конкурсе, наверное, не ожидали подобного результата (победы «Киевхлеба» по все четырем лотам, выставленным на конкурс – УНИАН). Поэтому начались какие-то непонятные действия и схемы, которые приводят к затягиванию подписания распоряжения и давлению на инвестиционную комиссию, на «Киевхлеб»», - предположил Коломийченко.

Кроме того, по его словам, 130-140 мест из 200, на которых «Киевхлеб» должен начать установку киосков согласно условиям конкурса, уже заняты другими малыми архитектурными формами, поэтому их владельцы также могут препятствовать началу реализации проекта.

«От 60 до 70% мест, которые определены в каждом лоте, согласно предложенной конкурсной документации, не являются свободными. На них стоят какие-то объекты торговли. Именно поэтому, я думаю, что это может быть одной из причин (затягивания утверждения победы «Киевхлеба» - УНИАН)», - сказал глава набсовета компании.

В то же время, если «Киевхлеб» сможет начать реализацию указанного инвестпроекта, то капиталовложения только в установку конструкций составят 30 млн грн, а суточные продажи компании в столице после начала работы киосков вырастут на 10% - до 550 тонн.

Как сообщал УНИАН, конкурс по созданию объектов розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями был инициирован и проведен конкурсной комиссией по привлечению инвесторов Киевской горгосадминистрации. Победитель конкурса обязан построить в столице 200 торговых точек, расположенных во всех районах города. Проект должен быть реализован в течение 4 месяцев с даты вступления в силу инвестиционного договора.

При этом победитель конкурса обязан три года продавать хлеб по ценам, которые не превышают цену по состоянию на 15 августа 2014 года. Эти виды хлеба должны быть постоянно в наличии и составлять не менее 70% в общем ассортименте. Дополнительно возможна продажа, при условии герметической упаковки, молочных товаров, безалкогольных напитков, кондитерских изделий, чая и кофе. Алкоголь и пиво продавать запрещено.

Справка УНИАН. Компания «Киевхлеб» создана на базе государственного предприятия «Киевхлеб» в 1996 году. В состав компании входит 5 производственных цехов в столице, а также 5 хлебозаводов в Киевской области - в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. На сегодняшний день ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.