Лидер Аграрной партии заявил о попытке захвата политсилы людьми Медведчука (видео)

В партии запланировали шаги для очистки от пророссийских сил.

Киев. 3 сентября. УНИАН. Политтехнолог лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука - Владимир Грановский совместно с членами бывшего правительства и бывшего штаба лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко предприняли попытку захвата власти в Аграрной партии.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном лидером Аграрной партии Украины Виталием Скоциком на пресс-конференции в УНИАН по поводу попытки захвата партии пророссийскими силами.

«В Аграрную партию Украины Виктором Медведчуком и пророссийскими силами был интегрирован известный промосковский политтехнолог Владимир Грановский, который сначала появился в Аграрной партии, мотивируя это тем, что он много сделал ошибок в своей жизни, и вот наконец появилась та политическая сила, которая может действительно исправить ситуацию в нашей стране», - пояснил Скоцик.

«Грановский (политтехнолог Медведчука) лично предлагал мне договориться положить партию под пророссийские силы. После того как я отказался, они с коррупционерами из правительства и бывшего штаба Тимошенко (Михаилом Поживановым, Олегом Корбаном и Владимиром Шандрой) предприняли попытку захвата власти в партии», - говорится в заявлении Скоцика.

В заявлении лидера Аграрной партии отмечается, что участники заговора подстрекали ячейки, попытались создать негативный имидж председателя партии, подстрекали председателей областных организаций, используя площадку консультативно-совещательного органа партии - Совета председателей, который не имеет полномочий по управлению деятельностью партии, и попытались сделать из него центр принятия общепартийных решений вопреки уставу.

«Затем пошли еще дальше и, чтобы отрезать меня от оперативного управления партией, инициировали назначение на должность и.о. руководителя Центрального аппарата своего ставленника. Сейчас идут попытки скупить председателей областных ячеек за деньги, вероятно, российского происхождения, о чем будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы. Все эти действия ведутся ради одной цели - попытки смены председателя партии», - отмечается в заявлении Скоцика.

Проанализировав все обращения, в партии запланировали шаги для очистки от пророссийских сил. В частности, во время заседания Политического совета партии 13 сентября планируется решить вопрос о прекращении полномочий и исключении указанных лиц.

«Их полномочия уже временно приостановлены, вопрос исключения будет решен на заседании Политсовета 13 сентября 2018 года», - отмечается в заявлении Скоцика.