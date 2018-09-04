В Киеве лидер легендарной французской группы Space Дидье Маруани анонсировал грандиозный юбилейный концерт-тур (фото, видео)

Первый большой концерт Didier Marouani & Space состоится 10 декабря в Киеве на сцене НДИ «Украина».

Киев. 4 августа. УНИАН. В рамках юбилейного тура известной французской группы Space состоятся концерты в Украине, Казахстане, Армении, Грузии и других странах.

Об этом сообщил лидер легендарного музыкального коллектива, французский музыкант и композитор Дидье Маруани во время пресс-конференции в УНИАН.

«Наша любовь с украинской публикой продолжается уже 40 лет, и я очень рад, что на моих концертах можно встретить представителей сразу двух поколений», - отметил музыкант.

По его словам, на концертах слушателей ждет абсолютно новое и невероятное действо: новейшее освещение, невероятные спецэффекты, современное лазерное шоу и много других сюрпризов.

«Ведущим концерта станет известная украинская звезда. Кроме того, еще несколько украинских исполнителей споют с нами на одной сцене», - отметил Дидье Маруани.

Музыкант рассказал, что, кроме грандиозного концерта, он работает над реализацией в Киеве проекта постановки балета на его музыку.

«Я буду часто наведываться в Украину, ведь весной мы запланировали балетную постановку на мою музыку. Мы выбрали классических танцовщиков балета - лучших украинских исполнителей. Но по замыслу, это должен быть так называемый футуристический балет с использованием современных технологий и освещения, которые мы используем во время выступлений группы Space», - добавил Маруани.

Кроме того, он анонсировал подготовку к выпуску книги о нем и коллективе Space.

«Мы несколько дней подряд по шесть часов общались с писательницей, чтобы успеть вместить в книгу все новые и интересные факты обо мне и группе, которые никто еще не знает. Кроме того, в книге будут фотографии, которые ранее не публиковались. Издание представят в тех странах, где будет проходить тур», - добавил лидер культовой группы Space.

Первое выступление Didier Marouani & Space в рамках концерт-тура состоится 10 декабря в Киеве на сцене НДИ «Украина».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81599