В Украине внедрение светодиодной техники в последние годы стало безальтернативным направлением в обеспечении освещения – эксперты

Специалисты отрасли отмечают, что, помимо инфраструктуры и медицины, светодиодная техника становится все более востребована в сельском хозяйстве.

Киев. 5 сентября. УНИАН. В Украине внедрение светодиодной техники (так называемое LED освещение) в социальной сфере, производстве и коммунальном хозяйстве в последние годы стало безальтернативным направлением в обеспечении освещения.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя правления «Ассоциации производителей светодиодной техники» Сергей Хоперский.

«На нужды освещения во всем мире тратится около 20-25% всей выработанной энергии. Светодиодное освещение в последние годы и в Украине – безальтернативное направление в обеспечении освещения. То, что было раньше – лампы накаливания, люминесцентные, ртутные, металлогалогенные - покупают все меньше. Светодиодное освещение затребовано в социальной сфере, коммунальной хозяйстве, транспорте, производстве, когда освещение это и есть средство производства. Сельское хозяйство – относительно новая сфера для светодиодной техники, однако она быстро развивается», - отметил Хоперский.

С целью поддержать лучшие украинские проекты в отрасли и рассказать о перспективах развития светодиодной технике в Киеве 12-14 сентября пройдет пятая Международная выставка светодиодного освещения при поддержке Ассоциации производителей светодиодной техники.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции руководителя департамента «Светодиодное освещение» группы компаний ЕКТА Максима Маслова, в текущем году на специализированной выставке представят новую технику, в частности, для сферы сельского хозяйства.

«На выставке появились новые разделы, которые будут отвечать потребностям современной жизни. Это умное освещение города будущего Smart lightning city, агроосвещение, ведь светодиодное освещение очень широко сейчас используется в сельском хозяйстве, и мы запустили школу LED Expo, где мы более подробно донесем до наших посетителей и потребителей, что нового есть в светодиодном освещении», - сказал Маслов.

В свою очередь, генеральный директор компании «Шредер-Украина» Константин Петренко отметил, что качественное энергоэффективное освещение важно для обеспечения безопасности в городах и на дорогах.

«Мы считаем, что донесение мысли о качестве освещения, его важность, связь с безопасностью в городе, комфортом, безопасностью дорожного движения, является очень важным для нашей страны, ведь мы производим оборудование для таких публичных клиентов как «Укравтодор», «Укрзализныця», порты и так далее», - подчеркнул Петренко.

В то же время, по его словам, в Украине не хватает лабораторий, которые бы могли проверять соответствие того или иного объекта параметрам освещения согласно Государственным строительным нормам и международным нормам.

Руководитель Центра энергоменеджмента Национального университета «Киево-Могилянская академия» Андрей Китаев акцентировал внимание на значении светодиодной техники в энергоэффективности.

«Любой специалист, который занимается вопросом энергоэффективности своего предприятия, должен делать энергетическую планировку, и как-раз LED освещение и проекты, которые связаны с внедрением эффективного умного освещения – это драйвер энергоэффективности любой компании», - сказал он.

Заместитель директора по развитию компании «Атилос» Сергей Хархун на этой же пресс-конференции подчеркнул, что освещение на украинских дорогах по-прежнему очень энергозатратное.

«Практически все дороги у нас имеют освещение 70-80-х годов, это было освещение натриевое и ртутное, которое очень энергозатратное, и оно имеет очень низкий коэффициент освещения, плохо передает цвета и состояние дороги. Светодиодиодное освещение имеет в три раза больший коэффициент освещения и оно более близко к солнечному освещению, более эффективно для дорожного покрытия и движения. В последние 10 лет трассы в Украине оборудуются современным светодиодным освещением, но это очень мало. 80-90% дорог имеют старое освещение, которое нужно заменить», - сказал Хархун.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Киеве планируют заменить около 12 тысяч светильников уличного освещения на LED.