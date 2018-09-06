В Украине открыли уже шесть Центров общественного здоровья Минздрава (видео)

До конца 2019 года планируется создать такие центры в каждой области.

Киев. 6 сентября. УНИАН. В Украине открыли уже шесть Центров общественного здоровья Министерства здравоохранения - в Киевской, Ривненской, Полтавской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

"Центр общественного здоровья и Минздрав активно работают над вопросом гуманизации медицины. В ноябре 2016 года была принята концепция реформирования общественного здоровья, которая предусматривала проведение профилактических мероприятий и создание таких центров", - сказал Курпита.

Он добавил, что шесть Центров общественного здоровья были созданы в Киевской, Ривненской, Полтавской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

"Киев был одним из первых регионов, в котором создали такой центр. В ближайшее время такие центры будут созданы во Львовской и Кировоградской областях. К концу года мы планируем, что в Украине уже будет 12 региональных центров, а в конце следующего - по одному в каждой области", - добавил директор Центра общественного здоровья.

По его словам, украинцы отстают от средних европейских показателей продолжительности жизни на 8 лет, а двое из троих украинцев умирают от тех болезней, которые можно было предотвратить.

"Сейчас на уровне правительства принимается ряд важных мер. В прошлом году были внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины. Так, с 1 января 2020 года внедряется программа финансовых гарантий и финансирования программ национального и регионального уровней общественного здоровья. Теперь у нас появится шанс разработать эту программу, которая будет не просто политическим заявлением, а финансовой программой, которую смогут ощутить киевляне", - отметил Курпита.

По словам исполнительного директора благотворительной организации «100 процентов жизни. Киевский регион» Лады Булах, выделен 1 млн грн из бюджета Киева для социального сопровождения людей, у которых выявлен ВИЧ, и для паллиативной помощи на дому больным СПИД.

"Наша организация занимается поддержкой развития Центров общественного здоровья. Мы попытались реализовать социальную помощь для людей. Нам удалось добиться введения ставок соцработников в клинико-диагностических центрах Киева. Это было административно не просто сделать, но сейчас создано уже 11 рабочих мест. Для нас важно не потерять человека, который узнал о своем ВИЧ-статусе. В этом году только половина людей стали на диспансерный учет. Задача соцработника поддержать такого человека, чтобы он не скрывался от общества и врачей, а продолжал лечение", - добавила Булах.

Она отметила, что с прошлого года БО «100 процентов жизни. Киевский регион» удалось внедрить механизм закупки социальных услуг через систему Prozorro.

"В этом году уже закуплено семь социальных услуг по кризисной помощи паллиативным пациентам. До конца года надеемся на закупку соцсопровождения пациентам, узнавшим о своем ВИЧ-диагнозе. В рамках программы уже 70 человек получили социально-материальную помощь. Мы добились обеспечения для пациента доступа к диагностике на дому. К сожалению, на протяжении действия программы семь пациентов ушли из жизни, но участие в программе дало возможность минимизировать все негативные факторы для самого пациента и его родственников", - подчеркнула Булах.