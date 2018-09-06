Поселок Коцюбинское под Киевом находится на грани срыва отопительного сезона – депутаты

Поселок должен погасить долг в размере 28 млн грн перед НАК «Нафтогаз Украины».

Киев. 6 сентября. УНИАН. Поселок Коцюбинское, входящий в состав Ирпенского городского совета, рискует этой зимой остаться без отопления, если не погасит многомиллионный долг перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украина».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил депутат Ирпенского городского совета Богдан Слюсаренко.

«На сегодняшний день поселок на грани срыва отопительного сезона. Чем это закончится – никто не знает», - отметил он.

По словам Слюсаренко, долг поселка перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 28 млн грн, и возник он из-за неправомерных действий сельского головы Ольги Матюшиной.

Как сообщил присутствовавший на пресс-конференции депутат Коцюбинского поселкового совета Алексей Зинкевич, половину этого долга составляет штраф за несанкционированный отбор голубого топлива, который проводился прошлой зимой.

«Ольга Матюшина судилась с теплопоставляющей организацией «Мастер-Энерго». По решению суда котельные были арестованы и переданы на сохранение единому коммунальному предприятию поселка ЖКХ «Беличи», - сказал он.

Однако, по словам Зинкевича, это не остановило Матюшину, которая дала указание начать отбор природного газа, из которого начали изготовлять тепловую энергию и продавать её населению, хотя для этого не было ни лицензии, ни утвержденного тарифа, ни разрешений.

Сейчас, добавил он, необходимая работа по подготовке инфраструктуры Коцюбинского к зиме 2018-2019 годов не проводится.

«На сегодняшний день подготовка жилого фонда к новому отопительному сезону не ведется. Ни внешние сети, ни внутридомовые сети не обслуживаются, проверка не проводится. Госэнергонадзор не приглашают, актов готовности и паспортов готовности нет, хотя эти работы не требуют больших финансовых затрат», - сказал он.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что одним из путей выхода из сложившейся ситуации является направление средств из бюджета Коцюбинского на погашение долгов. При этом они указали на то, что путем манипуляций выполнение бюджета было заблокировано, потому сегодня за счет него финансируются только защищенные статьи.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июля в Украине к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 51,8% жилых домов и 51,5% объектов социальной сферы.

В конце июня Геннадий Зубко заявил, что местные органы власти направляют только 3% бюджета развития на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов, чего может быть недостаточно для нормального прохождения осенне-зимнего периода.