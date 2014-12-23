Минэкономразвития разработало проект концепции повышения экономического роста с сохранением природных фондов страны

Киев. 23 декабря. УНИАН. Министерство экономического развития и торговли разработало проект концепции "зеленой" экономики, которая предполагает стимулирование экономического роста в стране с сохранением природных фондов Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказала консультант главы Минэкономразвития Людмила Мусина.

«Минэкономразвития совместно с другими организациями разработало проект концепции государственной политики развития «зеленой» экономики, который сейчас находится на согласовании с другими центральными органами исполнительной власти», - сказала Мусина.

По ее словам, развитие «зеленой» экономики позволит стране внедрять экологические инновации и наращивать экологические инвестиции, что снизит объемы использования природных ресурсов и затраты на них.

«Мы работу только начинаем, для того чтобы сделать страну более пригодной для жизни, а экономику более «зеленой», потому что сейчас она называется «коричневая», то есть загрязняющая», - добавила Мусина, отметив, что для этого можно использовать опыт стран Европейского Союза.

С мнением о необходимости внедрения концепции «зеленого» роста экономики согласился эксперт Ресурсно-аналитического центра «Общество и окружающая среда» Андрей Андрусевич.

«Основным приоритетом должен быть экономический рост, который должен отражаться на качестве жизни людей, охране окружающей среды, использовании природных ресурсов и так далее», - сказал Андрусевич.

По его словам, Украине также необходимо ввести мониторинг характеристик «зеленого» роста по методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что позволит определить тенденции развития экономики.

«В Украине на сегодняшний день почему-то не ведется комплексный мониторинг того, куда движется страна в своих социально-экономических программах. Есть отдельные секторальные стратегии и программы, но нужен комплексный подход к мониторингу развития всех показателей», - отметил Андрусевич.

В то же время глава набсовета Фонда целевых экологических инвестиций Алексей Хабатюк рассказал, что украинская экономика является очень энергоемкой из-за преобладания металлургической и химической промышленности, а также высокого потребления энергоресурсов со стороны населения. Эксперт выразил мнение, что в таких условиях государству необходимо развивать отрасли, которые производят наукоемкую продукцию.

«Они создают высокую дополнительную стоимость и мало потребляют природных ресурсов, что существенно снижает энергоемкость валового продукта страны», - добавил Хабатюк.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, стабилизация экономической ситуации в Украине в 2015 году будет достигнута благодаря проведению реформ и за счет получения финансовой помощи от международных финансовых организаций и институциональных инвесторов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР ) создана в 1961 году на базе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

Ядром этой организации сначала были страны Европы и Северной Америки. Сегодня ОЭСР объединяет 34 страны мира.

Украина намерена в среднесрочной перспективе стать членом ОЭСР.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/53551