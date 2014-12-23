Представители полиграфической отрасли просят «Укрэнерго» ввести четкий график веерных отключений электроэнергии

Киев. 23 декабря. УНИАН. Представители полиграфической отрасли просят Национальную энергетическую компанию «Укрэнерго» ввести четкий график веерных отключений электроэнергии и не допускать внезапных отключений от электросети во избежание поломки дорогостоящего оборудования.

Об этом сообщила руководитель киевской типографии Huss Римма Кожемякина на пресс-конференции в УНИАН.

«Полиграфисты понимают ситуацию в стране и готовы идти на уступки, но они требуют четких графиков», - сказала Кожемякина.

По словам руководителя типографии, изначально электричество отключали на 2-3 часа в день, но в последнее время нередкими являются простои производства по 16-17 часов. При этом у предприятий полиграфической отрасли нет в распоряжении четкого графика отключений, что приводит к аварийным ситуациям на производстве.

«Вся беда в том, что нет графиков отключений. Мы несем гигантские потери по срокам сдачи заказов, репутации и деньгам», - сказала Кожемякина.

При этом руководитель типографии отметила, что в случае отсутствия четкого графика отключений и в дальнейшем, представители полиграфической отрасли подадут судебный иск на компании «Укрэнерго» и «Киевэнерго» с целью возмещения убытков.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности планирует на текущей неделе установить графики веерных отключений электроэнергии в стране, причиной которых является дефицит угля на складах украинских теплоэлектростанций.