Работники цирковой отрасли обеспокоены возможной приватизацией имущества государственных цирковых предприятий

Киев. 23 декабря. УНИАН. Директора государственных цирковых предприятий планируют обратиться к премьер-министру и президенту с просьбой не допустить подчинения государственных цирковых предприятий местным органам власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал генеральный директор, художественный руководитель ГП «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины», заслуженный артист Украины Павел Кныш.

Он отметил, что на сегодняшний день предложены изменения в законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс (относительно реформы межбюджетных отношений)» №5078 от 15 сентября этого года. В соответствии с этими изменениями, в следующем году государственные цирковые предприятия Украины планируют подчинить местным органам власти, что может привести к уничтожению цирковой отрасли, а в дальнейшем - к возможной приватизации имущества государственных цирковых предприятий Украины.

В связи с этим, по словам Кныша, директора и председатели профсоюзов всех государственных цирковых предприятий Украины уже обратились к вице-премьер-министру Вячеславу Кириленко, председателю Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николаю Княжицкому, а также намерены обратиться к премьеру и президенту с просьбой пересмотреть отмеченный закон и более детально изучить проблемы отрасли.

«Планируем обратиться к премьер-министру и президенту. Конечно, мы хотим, чтобы нас услышали, потому что, если это произойдет, то будет поздно. Нам нужно сейчас остановить ситуацию и, прежде чем выносить вопрос на рассмотрение ВР, нужно было бы пообщаться со специалистами цирковой отрасли, поговорить с ними. Здания цирков находятся в центре, поэтому как только передадут в коммунальную собственность, найдется человек, который их выкупит, и тогда можно будет забыть о цирковом искусстве, поэтому мы вынуждены обратиться», - подчеркнул Кныш.

Он также отметил то, что все цирки функционируют во взаимодействии друг с другом, что являет собой своеобразный конвейер. «Цирки зависимы один от другого, и они отдельно работать не могут, и все связано цирковым конвейером, потому что артисты не могут все время быть в одном помещении, а должны все время ездить из одного цирка в другой. Если сегодня передать местным бюджетам финансирования цирков – это будет значить, что развалится цирковая отрасль, артисты останутся без работы. Цирки не смогут работать, потому что не имеют своих артистов, а систему просто можно похоронить, и наши дети останутся сегодня без такого прекрасного искусства, как цирк. Нам бы очень не хотелось, чтобы росчерком пера приняли такие решения. Конечно, мы готовы на какие-то реформы, но эту отрасль нужно сохранить, потому что это нужно для нашего подрастающего поколения», - отметил он.

В свою очередь генеральный директор ГП «Криворожский государственный цирк» Сергей Кабаков отметил, что сегодня для циркового искусства ситуация складывается не в лучшую сторону. «Механизм конвейера создан давно, и если убрать хотя бы одну гайку, он развалится. Сегодня все цирки зависят один от другого, от этого конвейера. Все программы, которые комплектуются в Украине, которые приглашаются из-за границы, формируются здесь, работают в конвейере целый сезон. Если его нарушить, то, в первую очередь, мы теряем программы, которые могут работать по всей Украине. Сейчас система настроена, она дает много рабочих мест. Если все это нарушить, очень многие артисты останутся без работы, здания будут использоваться не по назначению. В них будут проводиться и выставки, и концерты, и ярмарки, а цирк будет на втором плане. Мы сейчас считаемся государственными предприятиями. Если мы пойдем к коммунальным, сразу попадаем под приватизацию. Жаль, что сегодня те, кто хочет развалить систему и передать здания, которые принадлежат Министерству культуры, не понимают тех тонкостей, которые действуют в конвейере», - сказал он, отметив, что, не разобравшись в этом, власть может похоронить цирковое искусство, которым Украина всегда гордилась.

Кроме того, генеральный директор – художественный руководитель ГП «Национальный цирк Украины», народная артистка Украины и СССР Людмила Шевченко отметила, что с директорами государственных цирковых предприятий Украины никто не согласовывал предложенные законопроектом изменения. «Если сейчас заберут цирки, мы будем лишены рабочих площадок. Украина имеет такое уникальное явление, как стационарный цирк. Я считаю, что государство должно обращать внимание на то, что является уникальным в мире. Таких зданий почти нет нигде в мире. У нас также существует цирковая школа. У нас существует цирковая академия, артисты цирка дипломированы», - отметила она.

И.о. генерального директора, художественный руководитель ГП «Харьковский государственный цирк», заслуженный деятель искусств Украины Алексей Житницкий добавил, что такого количества цирковых зданий, которые есть в Украине, в Европе – единицы.

«Украина была, есть и, надеюсь, будет – большим цирковым государством. Это возникло не сегодня. Все годы независимости мы боремся за то, чтобы готовить новые номера и аттракционы, которые были бы мирового уровня. К сожалению, помощь государства не всегда была существенной, но, тем не менее, много чего получалось. И фактом является то, что многие наши артисты, руководители номеров, аттракционов становились лауреатами самых престижных международных конкурсов. Сейчас вновь возникает вопрос, является ли цирк в полной мере искусством. Конечно, в высших проявлениях – это большое искусство. Мы большая цирковая страна», - резюмировал он.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/53558