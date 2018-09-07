Три украинских города полностью перейдут на возобновляемые источники энергии к 2050 году (видео)

7-8 сентября многие украинские города присоединятся к всемирной акции «Действуй за климат», целью которой является объединение усилий каждой страны и каждого города в противодействии климатическим изменениям.

Киев. 7 сентября. УНИАН. Городские власти Житомира, Каменца-Подольского и Черткова подписали соглашение с международной климатической организацией «350.org» о переходе на возобновляемые источники энергии к 2050 году.

Подписание меморандума состоялось во время пресс-конференции в УНИАН при участии регионального координатора в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии от международной климатической организации 350.org Светланы Романко.

«Нашим главным заданием является предупреждение катастрофических изменений климата путем участия общественности в этом процессе. Это обязательства добровольного характера, но они самые сложные, ведь они даются публично. За эти обещания мэры города несут ответственность перед своими общинами. Мы благодарны тем городам, которые первые включились. Очень важно сейчас определить цели – первая, это разработать соответствующие планы энергетической безопасности в городах, а также климатические стратегии, создать действенные общественные платформы, где люди будут участниками процессов по разработке и принятию этих документов», - отметила Романко.

Она также сообщила, что 7-8 сентября многие украинские города присоединятся к всемирной акции «Действуй за климат», целью которой является объединение усилий каждой страны и города в противодействии климатическим изменениям.

«Флагманская акция также будет происходить перед КГГА, также акции пройдут сегодня и завтра в 17 украинских городах», - сказала Романко.

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, переход на альтернативные источники энергии – вполне посильная цель для города.

«Подписание договора о переходе до 2050 года - это абсолютная реальность. Мы уже работаем, у нас есть обязательство до 2020 года сократить выбросы CO2 на 20%. Мы продвигаемся по этому пути. По состоянию на 2012-2013 год потребление энергии предприятием ТКЕ («Житомиртеплокоммунэнерго» - УНИАН) было на уровне 962 МВт в год, за прошлый отопительный сезон показатель - уже 633 МВт. Фактически на треть мы сократили потребление тепловой энергии в Житомире за несколько лет. Сейчас в городе работают фактически все международные организации, которые есть в Украине. В частности, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - УНИАН), с которым мы реализуем строительство ТЭЦ на биотопливе, аналогично проекту в Каменце-Подольском, а также будет реализовано строительство еще трех ТЭЦ», - сказал Сухомлин.

Секретарь горсовета Каменца-Подольского Дмитро Васильянов, присутствовавший на брифинге, отметил, что в городе уже давно продвигается инициатива позитивных экологический изменений.

«Мы уже без удивления узнаем, что в Сахаре выпадает снег - климат меняется. Необходимо делать все возможное, чтобы сберечь его и оставить нашим внукам чистую воду и воздух. Наш город еще в 2008 обязался уменьшить на 20% выбросы СО2 в воздух, содействовать экологически ориентированной экономике и росту качества жизни», - отметил Васильянов.

В свою очередь, мэр Черткова Владимир Шматько подчеркнул, что к стратегии должны приобщаться не только городские власти, но и предприятия, которые являются самыми большими потребителями энергоресурсов.

«Мы с первых дней взяли четкую позицию, задание - сделать город Чертков энергоэффективным. Главным заданием является уменьшить потребление энергоресурсов и уменьшить выбросы СО2 в окружающую среду на 30%. Мы хотим, чтобы человечество повернулась лицом к планете Земля, потому что после того, как мы развивались последние 100 лет в период активной индустриализации общества, уже видно, какие последствия происходят сегодня в природе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН,1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Согласно государственной Энергостратегии, до 2035 года 25% энергии в Украине должно вырабатываться из возобновляемых источников, что потребует около 20 млрд евро инвестиций.

Общая мощность производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которые работают по «зеленому» тарифу, в Украине за 6 месяцев 2018 года увеличилась на 19,6%, или на 268,7 МВт, - до 1643,4 МВт по сравнению с общей мощностью на 1 января 2018 года.