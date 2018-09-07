Более 39% украинцев точно планируют принять участие в выборах президента - соцопрос (видео)

Не пойдут голосовать в день президентских выборов 14% населения.

Киев. 7 сентября. УНИАН. Более 39% украинцев точно планируют принять участие в выборах президента.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Cоциологическим центром имени Михаила Драгоманова.

В то же время, не пойдут голосовать в день президентских выборов 14% населения.

"Точно планируют голосовать 39,3% опрошенных украинский, скорее всего, примут участие в выборах - 31%, скорее всего, не примут участия - 8,1%, не будут принимать участия - 14%, еще не определились - 7,4 %", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился среди взрослого населения Украины. Методом личного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме оккупированных АР Крым и востока Украины). Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Сроки проведения: 25 августа - 2 сентября 2018 года.