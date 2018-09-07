Около 16% опрошенных украинцев планируют избрать президентом Юлию Тимошенко (видео)

За действующего президента Порошенко собираются проголосовать более 12% участников соцопроса.

Киев. 7 сентября. УНИАН. Около 16% опрошенных украинцев планируют избрать президентом лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова, которые представили на пресс-конференции в УНИАН социолог, профессор Сергей Штепа и политический эксперт Ростислав Балабан.

"Как показывают результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента лидируют две фамилии: Юлия Тимошенко (15,7% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Петр Порошенко (12,3% опрошенных). Именно эти два кандидата, согласно результатам опроса, выходят во второй тур", - сообщил Штепа.

По его словам, третье место в президентском рейтинге занял Анатолий Гриценко (8,3%), который наибольшую поддержку получил в Западной Украине. Далее идет Юрий Бойко (6,2%) с наибольшей поддержкой в Харьковской области, Олег Ляшко (5,6%) - на севере Украины, Владимир Зеленский (5,4%), Вадим Рабинович (5,1%) - в Одесской области, Святослав Вакарчук (4,7%) - в западной Украине, Андрей Садовый (2,7%) и Александр Шевченко (2,6%).

"Наше исследование показывает, что у украинского общества есть запрос на новые для политики лица. Это говорит о том, что два основных лидеры гонки, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, в своих кампаниях однозначно будут использовать инновационные предложения, то есть они будут связывать себя с новым и предлагать какие-то современные проекты", - отметил Балабан.

Он добавил, что поддержка у Тимошенко самая большая среди жителей небольших городков и поселков. Высокие проценты ее поддержки, по словам эксперта, являются прежде всего результатом активной эксплуатации лидером «Батькивщины» социальной проблематики, болезненных для респондентов тем, связанных с уровнем жизни. Еще одним фактором высокого рейтинга Тимошенко эксперт называет то, что ее кампания стартовала раньше всех остальных.

"Ее кампания отличается интенсивностью, но пока не все агенты вступили в фазу выборов. Первому всегда легче всего, но когда появятся другие кандидаты, будет сложнее удержать рейтинг, потому что все внимание избирателей будет приковано к другим", - отметил эксперт.

Он сообщил, что сейчас наблюдается тенденция роста рейтинга действующего президента.

"Мы связываем это с тем, что еще не началась избирательная кампания, но он уже начал объявлять основные месседжи: укрепление независимости, развитие Вооруженных сил Украины, закрепление в Конституции европейского и евроатлантического курса страны, а также перспективы получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви", - сказал Балабан.

"На сегодняшний момент мы еще не знаем, кто будет в списке кандидатов на пост президента, поэтому во время опроса включили в список очень много политиков. Если делать замеры и включать в список еще, например, Гройсмана, Яценюка или Кличко, то у Порошенко будет ниже рейтинг. А, например, на Харьковщине среди представителей партии "За жизнь" высокие показатели у Евгения Мураева, если включать его, то он займет половину рейтинга Рабиновича. Это называется социологическая архитектура", - добавил эксперт.

Согласно результатам опроса, до сих пор остается значительный процент избирателей, которые не определились со своим выбором (21,9% среди тех, кто планирует участвовать в выборах). "Поэтому ситуация ближе ко дню выборов может существенно измениться в пользу любого из кандидатов. Кроме того, та часть респондентов, которая уже определилась с выбором, часто меняет свое мнение именно в день выборов. Такой механизм мы наблюдаем часто", - резюмировал Балабан.

Что касается вопроса геополитического выбора Украины, по оценке экспертов, подавляющее большинство поддерживает сближение с Евросоюзом (53,2%) и вступление Украины в Североатлантический альянс (44,7%).

Опрос проводился 25 августа - 2 сентября среди взрослого населения Украины. Методом личного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме оккупированных АР Крым и востока Украины). Погрешность выборки не превышает 2,3%.