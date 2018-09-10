В Киеве презентовали книгу Степана Гавриша «Галицкая сага (между Габсбургами и Московией)» (фото, видео)

Автор романа предлагает читателю совершить увлекательное путешествие от истории Габсбургов до современности.

Киев. 10 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали книгу «Галицкая сага (между Габсбургами и Московией)», которая рассказывает об истории Галичины и феномене формирования украинской государственности.

Автором книги является профессор, академик, народный депутат Верховной Рады Украины 3-го и 4-го созывов, известный политик и общественный деятель Степан Гавриш, который лично представил свою творческую работу в УНИАН.

Автор попытался понять феномен украинской государственности в контексте судеб людей, ставших свидетелями исторических событий на Галичине. «Мне казалось, что так подробно и так глубоко никто не погружался в эту историю, хотя о Галичине написано очень много разных книг», - подчеркнул Степан Гавриш.

Он отметил, что больше всего книг о Галичине было написано не галичанами или галичанами-эмигрантами, которые писали о Галичине, уже переехав в Канаду, Соединенные Штаты Америки, Германию или другие страны.

Автор описал Галичину на примере генеалогического древа своего рода. Он предлагает читателю совершить путешествие от истории династии Габсбургов до современности.

По словам Степан Гавриша, к написанию книги он подходил постепенно, привлекая журналистов и писателей. «И когда я получил от них черновики работ, я понял, что они не понимают, что такое Галичина», - подчеркнул он.

Степан Гавриш добавил, что после завершения работы в должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, он начал самостоятельно работать над книгой, которую написал за «три лета», писал каждый день собственноручно.

«Суть этой книги заключается в том, чтобы, начиная примерно с XVI века, показать историю Галичины как историю поисков Украины, как историю поисков украинской государственности», - заявил автор и добавил: «Эта книга о том, как галичане выживали... Как они жили и демонстрировали невероятную толерантность».

В книге автор раскрывает Галичину как мультикультурный мир, где рядом с украинцами жили евреи, поляки и другие народы.

«Я с любовью описываю отношения между галичанами и евреями, между галичанами и поляками, между галичанами и немцами. Все было так смешано вместе, что трудно было сказать, что происходит», - подчеркнул он.

Автор анализирует правление династии Габсбургов в Европе. По его мнению, «Габсбургская империя фактически стала прообразом нынешнего Европейского Союза».

Степан Гавриш подчеркнул, что во времена Австро-Венгерской империи, которой правила династия Габсбургов, были созданы все условия, чтобы Галичина развивалась. «Я считаю, что движения, которые произошли на Галичине, как создание Сечевых стрельцов, создание политических партий - подтолкнули дискуссию для всей Украины в последующие годы», - подчеркнул он.

Автор романа утверждает, что тенденции, возникавшие на Галичине, чрезвычайно активно ощущались на территории других украинских земель. В частности, по его убеждению, в советское время тяга к государственности началась с того, что «имело место сопротивление советской власти по всей восточной Украине». Гавриш отметил, что речь идет о крестьянских восстаниях. Он доказывает, что такое взаимопроникновение создало предпосылки, что западная и восточная части Украины сформировали одно государство, и эта «история общая».

Он также рассказал о своей жизни в Харькове, куда попал из родной Галичины.

Таким образом, Гавриш сравнивает жизнь на западе и на востоке Украины, назвав эти две части страны двумя мирами. «Я написал книгу, чтобы их (два мира - УНИАН) собрать вместе, чтобы мы почувствовали, что мы вместе очень близки, что среди украинцев есть разные культурно-этнические группы, и они имеют право на свою часть истории, на свою культуру, на свои традиции, но мы - единый народ. И это единый народ только в том случае, когда мы это поймем - что единство в этом противоречии способно сохранить Украинское государство», - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, в книге много страниц посвящено освободительному движению ОУН-УПА. Автор показывает восприятие ОУН-УПА галичанами, украинцами с Востока, российскими репрессивными войсками, поляками как из армии Крайовой, так и из числа политиков.

«В этой книге я попытался показать проблему, возникшую в самом начале возникновения государственности - через жизнь и образы моих близких, через понимание того, как важно для Украины опереться на освободительную практику борьбы, которую сегодня пытаются для нас на Западе отменить. Как нам важно остаться в центре мультикультурной тенденции»,- добавил автор Галицкой саги (между Габсбургами и Московией).

Он также описал традиции галичан - способ приготовления блюд, лечение через волшебство и тому подобное.

Автор утверждает, что в книге «очень много предсказаний, не похожих на другую литературу».

Степан Гавриш призывает украинцев сохранять единство в многообразии. «Именно в этом заключается наша суть и преодоление кризиса украинцев, кризиса негосударственной нации, которая неспособна была до этого времени уберечь государственность в XVI, XVIII, XIX, XX веках», - сказал он.

Также, Гавриш добавил, что общался со многими галичанами из разных частей не только Галичины, а и соседних украинских земель, чтобы собрать материал для книги, а также проработал много архивных материалов.

Степан Гавриш подчеркнул, что пытался «избежать легкого способа воспользоваться чужой информацией» от других авторов. «Я опирался на конкретные факты. Здесь нет придуманных историй. Нет фантазии на тему «если бы это могло быть». Все истории правдивы и литературно оптимизированы», - заверил автор Галицкой саги (между Габсбургами и Московией) .

Книга наполнена удивительными рисунками - утонченной графикой талантливого театрального художника, режиссера и постановщика Сергея Маслобойщикова. Сюжеты его образов открывают в книге другую, спрятанную между авторскими историями эволюцию событий, драм и подъемов, рождения и смерти, любви и измен.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81695