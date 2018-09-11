В Киеве в середине сентября состоится Международный экологический форум (видео)

По итогам форума, его участники подготовят резолюцию в Кабинет министров по разработке мер защиты окружающей среды на государственном уровне.

Киев. 11 сентября. УНИАН. В здании Киевской городской государственной администрации 14 сентября пройдет Международный экологический форум, посвященный проблемам сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта МЭФ (Международные экологические проекты) Таисия Кривенко.

«Сегодня можно сказать, что уже нет такого взрослого сознательного человека, который бы не слышал о теме экологии и о том, что мы вошли в экологическую катастрофу. И, конечно, это наталкивает на мысль о том, что необходимо что-то предпринимать и в нашей стране. В частности, на форум выносятся две основополагающие проблемы: сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», - сообщила Кривенко.

По ее словам, для обсуждения указанных проблем в рамках форума выступят украинские ученые, ректоры академий, а также будут представлены украинские инновационные проекты в сфере экологии.

«Также у нас приобщены международные организации со своими проектами, в частности, Немецко-украинская торгово-промышленная палата, Американская торговая палата в Украине и Канадско-украинская торговая палата. У нас будет много руководителей экологических управлений со всей Украины, а также у нас заявлена Ассоциация малых городов Украины. На сегодня у нас подтвердили свое участие в форуме 17 мэров Украины», - сообщила Кривенко.

Присутствовавший на пресс-конференции президент Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов отметил, что по результатам форума участники подготовят резолюцию в Кабинет министров по разработке мер защиты окружающей среды на государственном уровне.

«Основные направления, которые взяла Украина на переговоры с Евросоюзом - это экологические, экономические и социального характера. Поэтому актуальность этого мероприятия, где мы являемся одним из соорганизаторов, так высока. И по той резолюции, которую мы примем по итогам мероприятия, будут определенные поручения правительства. Также думаю, что мы учредим по итогу форума постоянно действующую систему работы по вопросам экологии», - сказал Щелкунов.

В свою очередь, советник главы Агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности Украины) Константин Гура подчеркнул, что украинские власти для достижения энергетической независимости и энергосбережения должны создать условия по привлечению частных инвестиций в отрасль.

«Украина взяла курс на развитие энергоэффективности, развитие возобновляемой энергетики потому, что нам нужно сокращать потребление природного газа, и необходимо выполнять требования ЕС, если мы действительно хотим стать европейским государством. Во исполнение европейских директив были приняты четкие национальные планы действий по энергоэффективности и возобновляемой энергетики до 2020 года. И если мы говорим о заданиях, которые нам надо выполнить до 2020 года, необходимо привлечь огромное количество финансовых ресурсов. Например, говоря о "зеленых проектах", проектах возобновляемой энергетики, нам, как минимум, необходимо привлечь около 10 млрд евро частных инвестиций», - отметил Гура.

Как сообщила не этой же пресс-конференции главный научный сотрудник лаборатории экономики Института орошаемого земледелия НААН Украины Людмила Грановская, особое внимание в рамках решения экологических проблем в нашей стране необходимо уделить деградации земельных ресурсов.

«Сейчас большая экологическая проблема с земельными ресурсами. Не только Украина страдает от деградации земельных ресурсов, почти 200 стран мира находятся в зоне, которая своими климатическими условиями приводит к деградации и опустыниванию земельных ресурсов: это высокие температуры, перепады температур, малое количество осадков. Это все относится и к югу Украины и, в какой-то мере, к центральной Украине. Поэтому, по данным разных институтов, в Украине фиксируют около 10-15 млн га земель, которые находятся в деградированном состоянии», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 7-8 сентября семнадцать украинских городов присоединились к всемирной акции «Действуй за климат», целью которой является объединение усилий городов в противодействии климатическим изменениям.