Общественные организации анонсировали начало всеукраинской акции прямого действия "За что должны извиняться политики" (видео)

Общественные организации анонсировали начало всеукраинской акции прямого действия "За что должны извиняться политики"

Активисты общественных организаций заявили, что будут ходить в штабы политиков и давать им инструкции относительно того, как те должны извиняться за невыполненные обещания, данные во время предыдущих избирательных кампаний.

Киев. 11 сентября. УНИАН. Общественные организации "СТРУМ", Антикоррупционное общественное движение "Украина - Европейский выбор", Профсоюз работников физической культуры и спорта, а также благотворительный фонд "Интеграция" анонсировали начало всеукраинской акции прямого действия "За что должны извиняться политики".

Как заявила на пресс-конференции в УНИАН представитель движения "Украина - Европейский выбор" Татьяна Галюк, активисты будут требовать от всех политиков извиниться за невыполненные обещания.

"Мы уже пошли в региональные штабы. Наши представители были в Житомире, Кропивницком, Херсоне. Мы посетили все штабы главных политических сил. Хочу подчеркнуть - все. Реакция была совершенно разной. Одни с пониманием относились, другие - нет", - заявила она.

"Теперь с тем же вопросом мы пойдем в центральные штабы партий. Ответственность должна стать неотъемлемой частью украинской политики", - отметила Галюк.

Как уточнил представитель благотворительного фонда "Интеграция" Вадим Тарасенко, участники акции будут ходить в штабы, прежде всего, политических «тяжеловесов», и давать им инструкции относительно того, как те должны извиняться за невыполненные обещания, данные во время предыдущих избирательных кампаний.

"Для общественных организаций мы сделали пошаговую инструкцию. Мы будем обращаться к соответствующим политикам. А именно - к Анатолию Гриценко. В его штабы будут выдвинуты пошаговые инструкции, готовы они извиниться или не готовы? Это - господин Бойко, "Оппозиционный блок". Это - "Батькивщина", Юлия Владимировна Тимошенко. И - Петр Алексеевич Порошенко. К ним будут в штабы соответствующими работниками предоставлены пошаговые инструкции", - заявил он.

Вместе с тем представитель Профсоюза работников физической культуры и спорта Вадим Цыганок отметил, что, например, нынешний президент должен извиниться за невыполненное обещание удерживать курс доллара не выше 12 гривен и за отсутствие изменения избирательного законодательства; Тимошенко - за подписание газовых контрактов с РФ в 2009 году.

По его словам, Гриценко должен извиниться за то, что, когда он занимал должность министра обороны, "очень много было сделано, чтобы армия была распродана", что обескровило Вооруженные силы и спровоцировало Россию к агрессии; руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко - за сотрудничество с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и за отказ в нынешней каденции парламента признать Россию агрессором.

"Чтобы у нас было доверие народа, (все эти факты - УНИАН) требуют извинений от этих крупных политиков, которые хотят управлять нами от нашего якобы имени", - пояснил Цыганок.

В свою очередь представитель общественной организации "СТРУМ" Андрей Подзега объяснил, что выполнение предвыборных обещаний является главным критерием оценки деятельности президента.

"Для того чтобы защитить себя от разочарований после обмана кандидатов относительно заведомо невыполнимых обещаний, общественность должна требовать от политиков признания и извинения за те пустые обещания, которые они давали во время своих каденций или за то время, когда они были на тех или иных должностях", - сказал он.