В Киеве презентовали новое общественное движение “Вимагаю змін”

Учредителями движения стали певица Анастасия Приходько и командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

Киев. 11 сентября. УНИАН. Сегодня в Киеве презентовали новую общественно-политическую платформу “Вимагаю змін” ("Требую перемен").

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали учредители движения - певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько и командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

"Мы познакомились с Настей, когда она выступала на благотворительном концерте в Мариуполе для моих бойцов. Мы поговорили и решили создать такую общественную платформу. Это движение объединяет волонтеров, добровольцев, журналистов, юристов и врачей, которые проявили себя сегодня на войне. Приобщиться к движению уже согласились и публичные люди. Наша задача - объединить их, объединить их усилия, направлять друг друга для проведения изменений в стране", - отметил Гергерт.

По словам Приходько, “Вимагаю змін” должно стать всеукраинским общественным движением, которое впоследствии перерастет в политический проект.

"У нас с с Андреем уже есть примерное распределение обязанностей: он будет заниматься делами добровольцев, а я буду уделять внимание различным социальным проектам. Я хочу помогать людям", - подчеркнула Приходько.

Учредители движения отмечают, что перемен они будут добиваться всеми возможными методами, среди которых общественные и публичные выступления, беседы в узких кругах в различных средах, политические средства.

"В частности, это поддержка бойцов и активных граждан в их желании заниматься политическими процессами, как то участие в выборах на всех уровнях. Надо, чтобы нация поверила в себя и постепенно двигалась к построению соборного государства", - сказал Гергерт.

По словам Приходько, сейчас формируется 10 главных требований к государству относительно необходимых перемен. "Но мы не можем сформулировать их без мнений украинцев, поэтому сначала мы должны послушать людей", - добавила певица.

По словам Гергерта, в настоящее время формируются местные организации движения “Вимагаю змін”. "Мы с Настей ездим по стране, общаемся с людьми. Сейчас мы формируем офисы по всей стране. А на какую-нибудь знаковую дату, символическую для Украины, когда мы вернемся из "турне", и определим эти 10 требований, - представим программу движения", - пообещал комбат.

"Мы хотим, чтобы общество было активным, чтобы оно участвовало в жизни страны. Мы станем платформой для такой деятельности. Сейчас мы планируем не дать врагу возможности использовать агрессивные настроения людей, которые царят внутри Украины. Мы хотим успокоить их и дать веру в себя, потому что люди сейчас разочарованы. Мы - мощная организация, которая берет ответственность за эту страну", - резюмировал он.