Столичный бюджет в 2015 году может получить 12 млн грн от аренды остановочных комплексов - председатель Ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева»

Киев. 24 декабря. УНИАН. Бюджет Киева в 2015 году может получить до 12 млн грн от аренды остановочных комплексов, сказал председатель Ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева» Сергей Корниевский на пресс-конференции в УНИАН .

«В следующем году ежемесячно в бюджет Киева будет поступать 400-500 тыс. грн плюс до 0,5 млн в погашение долга», - сообщил Корниевский, уточнив, что долг предпринимателей перед городским бюджетом составляет около 6 млн грн.

По его словам, длительное время со стороны предыдущих властей осуществлялось давление на частных инвесторов с целью монополизации рынка остановочных комплексов. В частности, столичная власть без предупреждений и юридического обоснования демонтировала остановочные комплексы.

В то же время Корниевский от имени инвесторов заявил о готовности взять на себя все расходы по обустройству всех киевских остановок, но при условии продления договоров аренды с Киевской городской администрацией сроком на 5 лет.

Присутствовавший на пресс-конференции депутат Киевского городского совета Алексей Панчук заявил, что Киевсовет готов продлить с предпринимателями инвестиционные договоры при условии выплаты долга и проведения ремонта остановок в течение одного года.

По словам Панчука, стоимость обустройства и ремонта киевских остановок может обойтись городской казне в около 50 млн грн.

Справка УНИАН. «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева» - ассоциация, объединяющая предпринимателей в сфере обслуживания остановочных комплексов и павильонов ожидания на остановках общественного транспорта.