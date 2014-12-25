Ювелирный дом «Лобортас» создаст в 2015 году награду для человека, остановившего войну в Украине

Киев. 25 декабря. УНИАН. Классический ювелирный дома «Лобортас» (Киев) работает над созданием в 2015 году драгоценной награды для человека или группы людей, которые остановят войну в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Классического ювелирного дома «Лобортас» Игорь Лобортас.

«Мы хотим создать драгоценную награду, может быть одну из самых дорогих в мире, которую вручим человеку либо группе единомышленников, прекратившим войну в Украине», - сказал Лобортас.

Он отметил, что такие люди заслужат наибольшего уважения, поскольку они сохранят жизни украинцев, что является самой драгоценной наградой. При этом президент ювелирного дома сказал, что такого рода награда может вызвать широкий резонанс и будет вручаться по всему миру людям, которые прекращают войны.

«Мы хотим, чтобы искусство в этом плане играло одну из основных ролей… Есть знаменитое выражение: «Когда говорят пушки, музы молчат». Мы решили перекроить зачастую стереотипные вещи и хотим добиться другого выражения: «Говорят музы, должны замолчать пушки», - отметил Лобортас.

Он также рассказал, что мастера ювелирного дома в 2007 году создали две уникальные броши «Двойная подкова» по эскизу (датирован 1886 годом) русского художника рубежа XIX-XX веков Михаила Врубеля. Одна брошь регулярно экспонируется в киевском Музее русского искусства. При этом 5 декабря в Эрмитаж был передан второй, особый экземпляр броши, являющийся единственным объектом современного искусства 21 века, который находится в зале Карла Фаберже.

Также Лобортас сообщил, что три креста «Древо Жизни», созданные в доме «Лобортас», были отправлены на Международную космическую станцию в конце 2013 года, когда экипаж в составе японца, россиянина и американца доставлял на станцию факел олимпийского огня, предстоящей на тот момент Олимпиады в российском Сочи.

«Пробыв 188 дней на орбите, три этих креста возвратились на землю с командиром экипажа и сейчас присутствуют в нашем салоне в Киеве, как символ пребывания искусства на самой высокой точке», - сказал Лобортас.

«Это на сегодняшний день единственный ювелирный объект, побывавший на высоте 420 км от Земли и сделавший наибольшее количество витков вокруг нее», - добавил президент ювелирного дома, сообщив, что планирует заявить эту работу в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, Лобортас рассказал, что композиция «Время Мира» и рекорд мира - перстень «Царевна Лебедь» с наибольшим количеством бриллиантов был представлен в престижном издании автомобильного бренда Rolls Royce. При этом он подчеркнул, что это является первой в истории отечественного искусства публикацией изделия украинских мастеров в таком издании.

По словам президента ювелирного дома, также были разработаны большой и малый драгоценный кубки для победителей серии турниров Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди женщин. По его словам, определена идея, что малый кубок остается у победителя игр, а большой кубок будет передаваться.

Также дом «Лобортас» презентовал первые в мире механические шахматы под названием «Босфорские походы» на 30-м конгрессе коллекционеров шахмат, проходившем в Нью-Йорке в мае 2014 года. Как отметил Лобортас, ведутся переговоры о том, чтобы этот набор шахмат был представлен в Организации Объединенных Наций, а позже - в Эрмитаже.

Вместе с тем президент ювелирного дома рассказал о возобновлении с 31 января 2015 года международного конкурса ювелирного дома «Лобортас» - «Классическое мировое искусство XXI века – 2015» с общим призовым фондом 1,5 млн грн, который ранее был приостановлен из-за политических событий в Украине.

Справка УНИАН. Классический ювелирный дом «Лобортас» начал свою историю в 1991 году и занимает одно из ведущих мест среди мировых производителей ювелирного искусства. В ювелирном доме работает около 100 мастеров, а производство находится в Киеве.

Произведения ювелирного искусства, созданные мастерами дома "Лобортас", отмечены мировыми ювелирными наградами, представлены в нескольких национальных музеях, включены в альбомы и каталоги, находятся в частных коллекциях в разных странах мира.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/53596