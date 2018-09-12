Минагропрод намерен до августа 2019 года разработать три реестра для контроля органического производства (видео)

Кроме того, до августа следующего года необходимо разработать и утвердить около 15 нормативно-правовых актов, а существующие привести в соответствие с новым законом об органическом производстве.

Киев. 12 сентября. УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия намерено разработать реестры органов сертификации, операторов органического сектора и органического посевного материала для контроля органического производства и предотвращения фальсификации органической продукции до августа 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

"Огромная работа стоит перед нами, перед Министерством аграрной политики, которая касается разработки реестра операторов рынка, реестра органов сертификации, реестра органических семян - это три основных, базовых реестра, открытых, прозрачных, которые должны быть, с одной стороны, в свободном доступе, разумеется, с разным уровнем доступа для разных пользователей, но, тем не менее, мы действительно хотим сделать этот рынок прозрачным, конкурентным, и эти три реестра - это то, над чем мы сейчас работаем", - сказала Трофимцева.

По ее словам, несмотря на то, что закон начнет действовать только с августа следующего года, за этот период необходимо разработать и утвердить еще около 15 нормативно-правовых актов и привести существующие в соответствие с новым законом, в том числе это касается правил органического производства.

Организатор пресс-конференции - глава правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов отметил, что закон об органическом производстве, а также подзаконные акты, которые министерство планирует разработать до августа следующего года, призваны урегулировать существующий рынок органической продукции в Украине в соответствии с международными стандартами.

"Уже сотни органических производителей подняли для себя довольно высоко планку, и многие из них уже занимаются этим в течение 20 лет, ориентируясь на стандарты Европейского Союза. Когда мы говорим о том, что принят закон - это не аморфный набор буков и цифр, это закон, который максимально адаптирован, с одной стороны, к европейскому законодательству и в то же время к украинским нормам", - подчеркнул он.

Помимо основного для органических производителей закона, в Украине начинают действовать международные проекты в сфере органического производства.

Руководитель проекта "Немецко-украинское сотрудничество в сфере органического земледелия» Элизабет Рюэгг подчеркнула, что в рамках сотрудничества Украины и Германии предусмотрено обучение и подготовка кадров для работы в органическом производстве.

"Проект осуществляет свою работу на трех уровнях. В первую очередь на уровне фермеров, мы проводим тренинги, представляем новые подходы в органике. Второй уровень - академический, привлекаются к сотрудничеству университеты, происходит обмен профессиональной информацией", - отметила Рюэгг.

Вместе с тем, по словам Милованова, остается важным вопрос наполнения внутреннего рынка здоровыми и безопасными продуктами питания. С целью популяризации органических продуктов, демонстрации достижений украинского органического движения, в рамках Органической недели, 15 сентября в Киеве на Контрактовой площади пройдет Десятая всеукраинская ярмарка органических продуктов, где соберутся производители, переработчики и продавцы сертифицированной органической продукции.

Как сообщал УНИАН, 2 августа вступил в силу закон об основных принципах и требованиях к производству органической продукции.

30 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции», принятый Верховной Радой 10 июля. При этом, согласно заключительным положениям закона, он начинает действовать через год после вступления в силу.