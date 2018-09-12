Четвертый Международный фестиваль льна пройдет 16 сентября в Житомирской области (видео)

Во время фестиваля будут действовать выставки и этно-зона с льняными изделиями, ярмарка органической пищи, а также состоится выставка дронов, которые можно использовать в агробизнесе.

Киев. 12 сентября. УНИАН. В селе Стремигород Житомирской области 16 сентября пройдет четвертый Международный фестиваль льна.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила главный организатор фестиваля, депутат Житомирского областного совета Ирина Костюшко.

«В этом году 16 сентября пройдет четвертый Международный фестиваль льна на неизменной локации – в селе Стремигород Коростенского района Житомирской области. Этот социальный проект не только про лен, это в первую очередь о сбережении наших традиций и обычаев, нашей исторической памяти», - сказала Костюшко.

По ее словам, в этом году развлекательная программа фестиваля будет существенно расширена.

В частности, в рамках фестиваля состоится выставка современной техники, где организаторы продемонстрируют, каким образом беспилотные летательные аппараты можно задействовать в агробизнесе, как они упрощают работу и становятся привычными в полях.

Костюшко отметила, что участников фестиваля ожидает шоу, где можно будет увидеть трюки на лошадях, рыцарей и танцы.

Во время мероприятия состоится модный показ одежды из льна, будут действовать детская и спортивная зоны, аквагрим, работать аниматоры и фудзона с настоящей украинской кухней.

«В этом году мы представляем обновлённую развлекательную программу: этно-зона, фудзона, фотозона, сцены, панель для нетворкинга аграриев, выращивающих лен, и других гостей. Также мы добавили выставку новых технологий, в частности дронов, которые используются в агроотрасли. Еще из нового то, что мы сделали акцент именно на органическом производстве, у нас будет отдельная ярмарка органических продуктов», - сказала организатор фестиваля.

Она подчеркнула важность популяризации органических продуктов в Украине. Фестиваль пройдет под лозунгом "Органические компании - здоровая нация".

«Мы хотим популяризировать органическое производство потому, что это не только наше здоровье, это сохранность наших земель. Поэтому мы и проводим органическую ярмарку», - сказала она.

На ярмарке будут представлены сыры, молочные товары, крупы, конфеты органического производства со всей Украины. Также в рамках фестиваля главный спонсор мероприятия – аграрная компания «Заря» эксклюзивно представит конопляное и льняное органические масла собственного производства.

Костюшко отметила, что одной из задач фестиваля является возрождение льноперерабатывающего производства в Украине.

«Наша страна когда-то имела значительные мощности по изготовлению льноволокна, у нас было пятьдесят шесть заводов, а сегодня нет ни одного. Нужно думать о том, что делать в будущем. Сейчас нет смысла аграриям выращивать лен-долгунец, из которого производят льняную ткань, если нет переработки. Именно с помощью такого фестиваля мы хотим обратить внимание и властей, и бизнеса, что необходимо возродить льноперерабатывающее производство», - подчеркнула она.

По словам Костюшко, в этом году на фестивале ожидается около десяти тысяч гостей.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году участие в III Международном фестивале льна на Житомирщине приняли более семи тысяч человек.