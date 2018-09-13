Рынок интернет-рекламы в Украине в первом полугодии вырос до 3,7 млрд грн – Интернет Ассоциация Украины (видео)

По словам экспертов, такой объём денежных средств свидетельствует о том, что украинская аудитория является очень интересной для отечественного и зарубежного бизнеса.

Киев. 13 сентября. УНИАН. Объём рынка интернет-рекламы в Украине в первом полугодии 2018 года, согласно результатам исследования Интернет Ассоциации Украины совместно с компаниями Dentsu Aegis Network Ukrainе и SimilarWeb, вырос до 3,7 млрд грн.

Результаты исследования были обнародованы во время пресс-конференции в УНИАН.

«Объём поисковой рекламы в первом полугодии 2018 года, по данным нашего исследования, составил 2,612 млрд грн (показатель определяется как деньги рекламодателей, потраченные на размещение рекламы в поисковых системах для интернет-пользователей из Украины, - УНИАН). А просуммировав объёмы рынка интернет-рекламы, можно констатировать, что по итогам первого полугодия объём интернет-рекламы в Украине составил 3,7 млрд грн», - сообщил представитель компании Dentsu Aegis Network Ukrainе Александр Яценко.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции глава комитета Интернет Ассоциации Украины по вопросам интернет-рекламы Михаил Комиссарук, данные посчитаны с учетом вложенных средств со стороны как украинских, так и зарубежных рекламодателей.

«Здесь важно обратить внимание, что это количество денег, которое «накликала» украинская аудитория на рекламных объявлениях в результатах поиска. Существенную часть тут составляют зарубежные рекламодатели, крупные бренды, которые платят поисковым сервисам за рубежом. То есть это не вполне украинский рынок в классическом понимании, а это объём денег, которые инвестировали рекламодатели в продвижение своих товаров и услуг на украинскую аудиторию, не только Украины», - пояснил он.

В то же время Комиссарук отметил, что, по прогнозам, общий объём вложенных средств в интернет-рекламу в Украине в текущем году превысит 9 млрд грн, что приблизительно равно объёму вложенных средств в рекламу на телевидении.

«Можно уже уверенно сказать, что интернет-реклама как канал продвижения товаров и услуг как минимум на втором месте, и то ли в этом году, то ли в следующем обгонит телевизионную рекламу. Это, по прогнозам Всеукраинской рекламной коалиции, более 9,2 млрд грн до конца года», - сказал он.

По словам исполнительного директора Интернет Ассоциации Украины Владимира Куковского, проведённые исследования являются объективными.

«Эти исследования и медийной интернет-рекламы, и платного поиска проводятся исключительно инструментальными методами, здесь нет экспертной составляющей. Именно это подтверждает их объективность», - сказал он.

По словам экспертов, прирост украинского рынка является одним из самых значительных по сравнению со странами Европейского Союза.

«Это все говорит о том, что в любом случае, идет речь об украинских либо зарубежных рекламодателях, украинская аудитория является очень интересной для бизнеса, он хочет с ней коммуницировать, вкладывает все больше инвестиций во взаимодействие с украинскими потребителями. Это плюс для рынка, а также других игроков – медийщиков, агентского бизнеса, технологических компаний», - сказал Яценко.

Также эксперты отметили, что на сегодня порядка 63% всей интернет-рекламы в Украине размещается с помощью мобильных устройств, то есть смартфонов и планшетов.

Как сообщал УНИАН, по данным Интернет Ассоциации Украины, объем рынка медийной интернет-рекламы в Украине в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, вырос на 40% – до 2,51 млрд грн

В августе заблокированная в Украине российская социальная сеть «ВКонтакте» оказалась на четвертом месте по посещаемости украинцами. В первой десятке оказались и другие запрещенные к посещению в Украине сайты – «Яндекс» и «Одноклассники».

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) была создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии интернета в Украине. Объединяет более 200 поставщиков интернет-услуг. Повседневная деятельность ИнАУ состоит в практической реализации проектов, способствующих развитию украинского сегмента глобальной сети Интернет, уделяет внимание защите законных интересов своих членов, предоставляя им консультационную и юридическую поддержку и обеспечивая диалог с государственными органами.