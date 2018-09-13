"Кернел" представил эксклюзивную партию первого в Украине витаминизированного подсолнечного масла ТМ "Щедрый ДАР" (фото, видео)

"Кернел" представил эксклюзивную партию первого в Украине витаминизированного подсолнечного масла ТМ "Щедрый ДАР"

После одного цикла жарки новое подсолнечное масло сохраняет 90% витаминов, а его цена не будет отличаться от обычного рафинированного масла ТМ "Щедрый ДАР".

Киев. 13 сентября. УНИАН. Крупнейший производитель масложировой продукции в Украине - компания "Кернел" представила эксклюзивную партию первого в Украине витаминизированного подсолнечного масла ТМ "Щедрый ДАР", которая кроме природного содержания витамина Е дополнительно обогащена витаминами А и Д.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель отдела маркетинга "Кернел" Инна Тохтарова, это стало возможным благодаря внедрению нового метода производства - фортификации, или целенаправленного насыщения продукта полезными элементами.

"Мы изучали эту тему и узнали, что в мире уже давно и достаточно успешно решают проблему несбалансированного питания, незатратно, но очень эффективно. Этот метод называется фортификация - когда в продукт питания добавляются полезные витамины и минералы. И мы как компания, как лидер, решили авторизировать фортификацию продуктов питания вместе с нашими партнерами, промышленным концерном BASF", - сказала Инна Тохтарова.

По ее словам, работа над разработкой продукта продолжалась два года. При этом основной вопрос заключался в том, как будут сохраняться витамины после температурной обработки.

"Мы используем подсолнечное масло в основном для жарки. И на сегодняшний день мы знаем, что в нашем продукте витамины сохраняются после одного цикла жарки на 90%", - отметила Инна Тохтарова.

Также наряду с пользой для здоровья витаминизированное подсолнечное масло будет доступным по цене, подчеркнула Тохтарова. По ее словам, цена на новый продукт будет установлена на том же уровне, что и на обычное рафинированное масло ТМ "Щедрый ДАР".

По словам директора подразделения немецкого химического концерна BASF по обогащению пищевых продуктов Андреаса Блютнера, во всем мире существует большой спрос на фортифицированную продукцию.

"В 30 развитых странах на государственном уровне действуют специальные программы по обязательному обогащению микроэлементами подсолнечного масла, в частности витаминами А и Д, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять каждый день", - сказал он.

После успешного старта продаж витаминизированного подсолнечного масла в супермаркетах в сентябре "Кернел" рассмотрит возможность использования фортификации для производства другой продукции компании.

Справка УНИАН. «Кернел» - ведущий в мире и самый большой в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции с региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81737