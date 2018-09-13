В Киеве презентовали интерактивную документальную инсталяцию в формате виртуальной реальности "Нормальный день" (фото, видео)

Киев. 13 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали фильм в формате виртуальной реальности "Нормальный день" о женщине, которая болела раком груди.

На пресс-конференции в УНИАН режиссер фильма Наташа Бабенко, которая уже 12 лет живет в США и изучает режисуру в школе искусств Нью-Йоркского университета Тиша, сообщила, что лента создана в сотрудничестве с актрисой Татьяной Кот, которая много лет работала в театрах Нью-Йорка.

"С Татьяной мы говорили об этом год. Я, наверное, узнала о раке чуть больше, чем следовало. Но я уверена, что именно это должен делать режиссер, переживая все со своим героем. Меня в работе интересует только человеческая душа. Я думаю, что важно не бояться заходить за картинку и видеть, как это больно", - рассказала Бабенко.

По ее словам, главная героиня фильма рассказывает о своем опыте жизни с раком груди языком танца, поэзии и виртуальной реальности, документальный контекст переплетается со сценами, которые отражают внутреннее эмоциональное состояние героини, а кульминационным моментом является тактильное взаимодействие.

"Перед завершением фильма Татьяна просит зрителя взять ее за руку, и дальше видео разворачивается по-разному, в зависимости от ответа. Если зритель или зрительница протягивает руку, то почувствует прикосновение к руке модератора. Обычно модератором выступаю я. Это прикосновение запускает в фильме особое завершение, которое изменится, если руку модератора отпустить. Сейчас у нас есть четыре варианта завершения фильма. Наконец зритель имеет право свободного эмоционального выбора. Я думаю, что это и есть кино будущего", - отметила режиссер.

Как сообщила Бабенко, сегодня фильм посмотрели около 100 человек. "Благодаря этому тактильному контакту я помню каждого из зрителей", - добавила она.

По словам Бабенко, такая интерактивность стала возможной благодаря технологии, которую она и ее друзья - соавторы фильма Аюшман Пандей и Алексия Кирякопулос разработали специально для проекта.

На создание фильма "Нормальный день" ушло около года. Стоимость ленты - около 20 тыс. долларов. Сейчас она находится в фестивальный ротации, и впоследствии ее планируют показать на фестивале в Хорватии.

"Фильм вряд ли станет массовым. Но технология, которую мы создали, может использоваться и продаваться. Например, виртуальную реальность сейчас уже начали использовать для борьбы с аутизмом. Я думаю, что у моей технологии большое будущее. Мы с командой это пока воспринимаем как некий социальный эксперимент, следим, какую реакцию он вызывает. Но есть идея предлагать это как арт-терапию для людей, которые болеют онкологией, в американских клиниках", - сказала режисер Наташа Бабенко.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81750