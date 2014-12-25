Госкомпания «Укргазвыдобування» провела тендер по привлечению компаний для охраны своих объектов со значительными нарушениями – участник конкурса

Киев. 25 декабря. УНИАН. Крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» 9 декабря провела тендер по привлечению компаний для охраны своих объектов со значительными нарушениями процедур, которые были установлены под заранее определенные компании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор охранной компании «Явир-2000», принимавшей участие в тендере, Адриан Орликовский.

«Укргазвыдобування» проводила тендер 9 декабря… Согласно процедуре, объявление о проведении тендера должно быть опубликовано, как минимум, за 30 дней в «Вестнике государственных закупок», а тендер был объявлен за пять дней до процедуры раскрытия предложений, причем два из них были выходными», - сказал Орликовский.

Он добавил, что данная ситуация позволяла подготовить всю необходимую документацию заранее определенным компаниям.

«Все было нацелено на то, чтобы участие в тендере смогли принять компании, которые заранее об этом знали, и могли подготовить всю необходимую документацию», - отметил директор «Явир-2000».

Как подчеркнул Орликовский, компании «Явир-2000» и «Антарес» все же успели подать необходимые документы для тендера, однако не прошли на этап коммерческого отбора из-за неправильных критериев оценки уровня квалификаций. По его словам, это заключалось в требовании «Укргазвыдобвання» о наличии у охранных компаний подразделений по контролю нефтегазового комплекса, хотя они имели аналогичные по сути деятельности подразделения по охране нефтегазового комплекса. Кроме того Орликовский сказал, что компании «Явир-2000» сообщили о малом количестве автопарка для должной охраны, несмотря на то, что у компании более 360 единиц собственной техники.

«После этого в коммерческом этапе принимали участие две компании - «Альфа-щит» и «Бастион-сервис», которые его выиграли. При этом сумма предложений этих компаний превышает сумму наших предложений на более чем 20 млн грн», - сказал директор компании «Явир-2000», уточнив, что предложение его компании составляло около 110 млн грн.

Присутствующий на пресс-конференции первый заместитель генерального директора госпредприятия «Управление ведомственной военизированной охраны» при Министерстве энергетики и угольной промышленности Тимур Мясоутов сказал, что компания не принимала участие в торгах, потому что были установлены очень жесткие условия, к которым они не успели подготовиться. При этом он также усомнился в прозрачности тендера госкомпании «Укргазвыдобування».

«Наверное, на сегодняшний день такая проблема существует… Мы считаем, что подобные торги должны проходить прозрачно и открыто», - отметил Мясоутов.

Вместе с тем, директор компании «Явир-2000» отметил, что направил письма в Генеральную прокуратуру, Минэнергоугля и компанию «Укргазвыдобування», и надеется на проверки фактов непрозрачности тендера, пока компании-победители не заключили договор на предоставление услуг.

«Я думаю, что сейчас то время, когда все должно проходить открыто и прозрачно, чтобы реально те люди, которые готовы выполнять поставленные задачи, их выполняли», - резюмировал Орликовский.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа.

В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Группа компаний «Явир-2000» работает в сфере безопасности более 20-ти лет, и оказывает охранные услуги многим банкам Украины.

С момента основания компании под охрану взято более 15 тыс. объектов, безопасность которых обеспечивает 145 групп быстрого реагирования.