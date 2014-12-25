Автокорпорация «Эталон» подвела итоги 2014 года

Киев. 25 декабря. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов - корпорация «Эталон» - ожидает по результатам 2014 года убыток в размере около 40 млн грн из-за обвала украинского авторынка, сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко на пресс-конференции в УНИАН.

«Согласно подсчетам предприятия, за 9 месяцев работы мы получили 27 млн грн убытка. До конца года убытки могут возрасти на 9-10 млн и составить от 36 до 40 млн грн», - сказал Бутко.

По его словам, с падением продаж упал и размер инвестиций предприятия. Так, в модернизацию технологий в текущем году предприятие инвестировало около 60-70 млн грн.

За 2014 год предприятие реализовало около 400 единиц автомобильной техники, из которых 340 составляют автобусы, сообщил президент «Эталона».

Кроме того, он прокомментировал предложения Кабинета министров Украины о введении акцизов на автобусы и грузовой транспорт и введении дополнительной пошлины на автотранспорт в размере 5%.

«Для нас необходимо только повышение сбора на ввоз б/у транспорта. Это единственное, что снижает наши продажи. В частности, за 2013 год было ввезено более 1000 автобусов, бывших в употреблении более 10 лет. Это ломает рынок и отбирает у нас покупателей отечественной техники», - сказал Бутко.

По его мнению, пошлины необходимо установить на таком уровне, чтобы использованная техника импортного производства была дороже, чем продукция отечественных транспортных предприятий.

«Необходимость введения спецпошлины на новые импортные грузовики и автобусы полностью отсутствует, поскольку их стоимость превышает цену отечественной продукции в 2-3 раза», - отметил Бутко.

Как сообщал УНИАН, автозаводы корпорации «Эталон» в 2013 году произвели 1,15 тыс. автотранспортных средств, из которых 1 тыс. автобусов.

В 2013 году «Эталон» инвестировал в работу своих предприятий 45 млн грн.

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде ввести с 1 января 2015 года дополнительную пошлину на импорт автотранспорта в размере 5% сроком на 12 месяцев.

Данные предложения содержатся в зарегистрированном 22 декабря проекте закона о мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей ХІІ Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года.

Также Кабмин предложил ввести акциз на автобусы и грузовые автомобили.

Справка УНИАН. Корпорация “Эталон” объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов “Украинский кардан” и Черниговский кузнечный завод. По состоянию на 1 октября 2014 года с начала года выпуск автобусов на Бориспольском автозаводе сократился почти в девять раз до 65 единиц, тогда как на Черниговском автозаводе вырос в 2,8 раза до 152 единиц.