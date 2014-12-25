Ассоциация пиротехников об использовании фейерверков в новогоднюю ночь

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил член правления Ассоциации пиротехников Украины Дмитрий Кучугура.

"Хотелось бы остановиться на том, что касается новогодней ночи. По всей Украине всю новогоднюю ночь стрелять фейерверки можно. Есть закон Украины, где это четко регламентируется", - сказал Кучугура.

Он напомнил, что в течение года использовать фейерверки разрешено только до 22:00, но в новогоднюю ночь – в течение всей ночи. По его словам, ни Верховная Рада Украины, ни Кабинет министров Украины не принимали решений о запрещении использования фейерверков по Украине. "Не был принят ни один законодательный акт о запрещении проведения фейерверков на территории Украины", - сообщил он.

При этом Кучугура отметил, что в связи с проведением АТО на востоке Украины только семь городских советов в разное время приняли решение о запрещении использования фейерверков на территории города. К этим городам относятся Киев, Днепропетровск, Черкассы, Тернополь, Львов, Сумы и Черновцы. Но, говоря о новогодней ночи в этих перечисленных городах, он отметил, что "использовать фейерверки в этих городах нельзя только в Тернополе".

Кучугура объяснил, что в остальных 6 городах действие запрета или истекло, или отдельно принимались решения, что в новогоднюю ночь можно использовать фейерверки в обычном режиме.

Член правления Ассоциации пиротехников прибавил, что в Киеве 4 сентября на три месяца был введен запрет на фейерверки, после чего велись разговоры о продлении этого запрета, но, по его словам, никаких документов, свидетельствующих о том, что срок запрета в столице продлили, - не было найдено.

Кроме того, он коснулся темы возможных штрафов за использование фейерверков в случае запрета. "Мы все знаем, юристы знают лучше всех, что горсоветы не имеют права принимать решения о штрафах, о новых налогах и т.д. Поэтому ни в одном решении горсоветов об этом ничего не сказано", - отметил Кучугура. По его убеждению, в такой ситуации существует коллизия: когда есть запрет, но нет санкции, по которой можно наказывать за нарушение. Он прибавил, что штрафы могут принимать только центральные органы власти - правительство или парламент, а милиция, в свою очередь, - выписывать протоколы.

Кучугура выразил убеждение, что по факту существования запретов, - они не срабатывают.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, Киевсовет продлил срок запрета в столице на устройство салютов и использование фейерверков до завершения Антитеррористической операции в Донбассе.

За соответствующее решение о продлении в городе действия запрета на фейерверки и салюты проголосовали сегодня 87 депутатов Киевсовета из 103, зарегистрированных в сессионном зале.

Напомним, согласно решению Киевсовета от 4 сентября с. г., в Киеве был на три месяца введен запрет на проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий, в частности, салютов и фейерверков.

Проекты были подготовлены в связи с тем, что проведение развлекательных мероприятий, которые сопровождаются салютами и фейерверками, одновременно с проведением Антитеррористической операции на востоке страны, противоречит нормам общественной морали и вызывает общественное напряжение.