Общественные деятели презентовали инициативную группу «Стратегия и имидж Украины»

Киев. 25 декабря. УНИАН. Народная артистка Украины, общественный деятель Руслана Лыжичко презентовала инициативную группу «Стратегия и имидж Украины».

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Кроме Русланы, инициативу представили президент Центра правовых реформ Владимир Лановой, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого Николай Сирый, координатор проекта "Варта правды" Сергей Бойко, соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Андрей Длигач, координатор проекта "Координация волонтерского движения" Вячеслав Пидлунский.

«В связи с ситуацией в стране мы начали инициативную группу «Стратегия имиджа Украины». Мы видим необходимость консолидировать работу гражданского общества на фоне активного ведения войны смыслов», - отметила Руслана.

«Сейчас от гражданского общества крайне необходимо объединить максимальное количество идей, людей и ресурсов для выработки единой стратегии развития страны. Насущной является необходимости, кроме стратегии, предложить тактику реализации стратегии и людей, которые берут на себя ответственность за реализацию конкретных шагов», - подчеркнула она.

«Наша цель - развернуть профессиональную публичную открытую дискуссию о положении дел в Украине. Работа будет идти на общероссийском и международном уровнях - ситуативный анализ, альтернативные решения и разработка стратегических планов. Следующий этап - это популяризация конструктивных идей, инструкций, решений, ответов на наиболее острые нерешенные проблемы Украины. Третий - разработка интеллектуальных информационных имиджевых платформ с привлечением прогрессивного студенчества», - подчеркнула певица.

«Мы призываем объединиться ради стратегии Украины, конструктивных и цивилизационных изменений, которые начал Майдан. Всех, кто способен к критическому стратегическому мышлению и поиску реальных путей решения проблем на общенациональном уровне», - добавила она.