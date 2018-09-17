Экологические и зоозащитные организации заявляют о блокировании работы государственного экологического контроля в Украине

Представители указанных организаций планируют 24 сентября пикетировать Государственную регуляторную службу.

Киев. 17 сентября. УНИАН. Экологические и зоозащитные организации заявляют о том, что будут блокировать работу государственного экологического контроля в Украине, и требуют исправить ситуацию.

Об этом представители указанных организаций заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко подчеркнул, что происходит «практически полное разрушение государственного экологического контроля страны», чем грубо нарушается Конституция, которая гарантирует соблюдение экологических прав граждан Украины.

«Это статья 50 Конституции Украины. Уже восемь месяцев Государственная экологическая служба не действует, в результате происходят в стране массовые вырубки деревьев, уничтожение диких животных, загрязнение воздушного бассейна, рек и озер», - отметил он.

Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская напомнила, что правительством Арсения Яценюка был инициирован закон «О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», который накладывает мораторий на внеплановые проверки деятельности объектов хозяйственной деятельности.

«Внеплановая проверка возможна только по заявлению юридического или физического лица с разрешения специального государственного органа, созданного для рассмотрения таких заявлений. И такой орган был создан в виде Государственной регуляторной службы Украины, которую возглавляет Ксения Ляпина. Таким иезуитским способом фактически была заблокирована вся работа контролирующих органов в Украине. В результате мы имеем настоящий вал фальсификаций продуктов питания, медикаментов, строительных материалов и пр. Мы имеем бесконтрольное вырубки лесов, загрязнение рек ядовитыми промышленными выбросами. И все это делается якобы для облегчения деятельности бизнеса», - пояснила зоозащитник.

Серпинская напомнила, что зоозащитники, экологические организации и народные депутаты разработали законопроект № 6598, который предусматривает внесение изменений в существующую систему защиты животных.

«И мы уверены, что в результате нашей борьбы этот закон будет принят, даже на этой неделе он будет рассматриваться в первом чтении. Но опять же, на нашем пути к реализации в жизнь этого закона станет Государственная регуляторная служба, которая не позволит экоинспекции или ветеринарной инспекции проверить деятельность тех лиц, которые будут нарушать этот природоохранный закон», - считает она.

В свою очередь, Борейко подчеркнул, что граждане, которые обратились в экоинспекцию с просьбой защитить их права, не могут этого достичь из-за бюрократической системы.

«Мы начали кампанию против Государственной регуляторной службы: в понедельник, 24 сентября, мы будем пикетировать эту службу. Потом будем пикетировать Кабинет министров с требованием прекратить эту ситуацию, когда экологическая служба не имеет права работать», - добавил он.