Проект расследований "Стоп коррупции" теперь будет выходить на телеканале «ПравдаТУТ»

Проект расследований «Стоп коррупции» будут транслировать по пятницам в 23.30 (повтор в субботу в 9:00) и воскресенье в 23.30.

Киев. 19 сентября. УНИАН. Информационное агентство «Стоп Коррупции ТВ» и частный украинский информационный телеканал «ПравдаТУТ» подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписание документа состоялось во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам координатора проекта «Стоп коррупции» Романа Бочкалы, отныне одноименная программа будет выходить в эфире телеканала «ПравдаТУТ».

«Где правда, там мы, а где мы, там канал «ПравдаТУТ»... Мы в течение нескольких месяцев обсуждали такие возможности, и не нашли никаких препятствий, почему бы нам совместно не работать. Поскольку наша общественная организация ставит целью существенное снижение проявлений коррупции в Украине, прежде всего, бытовой коррупции с которой сталкиваются простые граждане, поэтому для нас важно, чтобы как можно больше людей видели наши расследования, чтобы как можно больше коррупционеров приходили в ужас от того, что вся страна увидит те коррупционные действия, к которым они причастны», - сказал он.

Он отметил, что будет создаваться новая, отдельная программа - совместный продукт. Даже логотип четко демонстрирует единение наших проектов, и фактически это будет новая программа.

«Она (программа) не будет такой, какой выходила на других каналах», - заверил Бочкала.

В свою очередь координатор проекта «Стоп коррупции» Богдан Хмельницкий заметил, что очень важно, когда борьбу в полях с коррупционерами видят как можно больше людей.

«Правозащитники точно знают, что очень важно, когда кто-то показывает борьбу в полях с коррупционером. То есть, медийная часть процентов 60-70% - она действенна. Потому что прокуроры, полицейские, они смотрят эти программы и затем возбуждают уголовные дела, и нам достаточно легче», - добавил он.

Директор и владелец телеканала «ПравдаТУТ» Иван Гришин отметил, что канал никоим образом не вмешиваться в процесс журналистских расследований.

«Я хочу заверить, что такого влияния с нашей стороны не будет. В структуре собственности у нас нет ни олигархов, ни коррупционеров, ни политиков, и мы над этим не работаем. Потому что мы строим телевидение для людей. Телевидение довольно простое, но честное, и рад нашему сотрудничеству», - заверил он.