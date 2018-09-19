Собственники "Павлоградзернопродукта" просят правоохранительные органы не допустить остановку работы предприятия (видео)

В июле этого года Государственная фискальная служба заблокировала счета предприятия, мотивируя это арестом, который был наложен Печерским судом г. Киева. После этого «Павлоградзернопродукт» столкнулся с проблемой поддельных решений судов из разных регионов страны об аресте денежных средств на счетах предприятия.

Киев. 19 сентября. УНИАН. Собственники предприятия "Павлоградзернопродукт" требуют у правоохранительных органов не допустить остановку работы предприятия в связи с блокировкой расчетных счетов в банках.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор общественной организации «Бизнес-варта», занимающейся защитой предпринимателей от неправомерных действий частных лиц и государственных органов, Ольга Матвеева.

«Предприятие «Павлоградзернопродукт» обратилось с проблемой - такого масштаба, что мы еще даже не сталкивались. В чем суть: в банки, где находятся расчетные счета этого предприятия, приходят поддельные решения разных судов из разных регионов Украины. Блокируются счета – банки обязаны так реагировать. В ГФС (Государственная фискальная служба - УНИАН) также приходит решение суда, которое блокирует НДС-счета, то есть блокируется другая сторона деятельности компании. Дальше – еще интереснее. В международные компании-партнеры приходят поддельные требования ГПУ по предоставлению в обязательном порядке документов, которые подтверждают финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия», - сказала Матвеева.

По словам основателя «Павлоградзернопродукта» Руслана Грицишина, предприятие работает как на внутреннем рынке, так и на внешнем, сотрудничая с самыми крупными сельскохозяйственными компаниями, такими как Государственная зерновая корпорация Украины, СОFCO AGRI, Cargill и «Дельта Вилмар».

"Наше предприятие является самым крупным налогоплательщиком и работодателем в регионе. В 2017 году в местные бюджеты всех уровней было перечислено 18 млн грн. За 2017-2018 годы мы инвестировали порядка 70 млн грн в предприятие, в приобретение зерновозов, строим новую линию мощностей элеваторного хранения, дополнительно будут созданы рабочие места для 50 человек. Но за последние месяцы нам начали блокировать нашу работу", - сказал Грицишин.

Так, по словам заместителя директора "Павлоградзернопродукта" Кирилла Бондаренко, начиная с июля этого года Государственная фискальная служба блокирует счета предприятия, мотивируя это арестом, который накладывают разные суды в разных регионах Украины. При этом, как только решения судов признавались недействительными и ГФС выносила решение о разблокировании счетов, почти сразу появлялось решение другого суда, и счета блокировались снова.

«Вот этот случай – типично государственное рейдерство, когда создается давление без каких-либо оснований. По сфальсифицированным решениям суда, по сфальсифицированному следствию происходит давление на бизнес и наносится ущерб в миллионы гривен", - сказал участник пресс-конференции народный депутат Украины, глава совета общественной организации «Бизнес-варта» Иван Мирошниченко.

Он подчеркнул, что кроме материальных убытков компания понесла также значительные репутационные убытки, и призвал государственные органы прекратить блокирование работы предприятия.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу Всеукраинского аграрного совета, проведенному в 2017 году, около 25% опрошенных производителей сельскохозяйственной продукции столкнулись со случаями рейдерства на своих предприятиях.

Справка УНИАН. "Павлоградзернопродукт" - сельскохозяйственное предприятие, основанное в 2002 году. Компания специализируется на хранении и продаже зерна. В собственности предприятия находятся два элеватора мощностью единовременного хранения 37 тыс. тонн.

Общественная организация "Бизнес Варта" создана с целью защиты бизнеса на территории Украины от неправомерных посягательств частных лиц и государственных органов, противодействия рейдерству, обеспечения надлежащей реализации инвестиционных проектов, предотвращения давления на бизнес. Партнерами "Бизнес Варты" являются ведущие ассоциации в разных сферах предпринимательства, а бизнес-омбудсменами - народные депутаты Украины. В организации работают специалисты в сфере юриспруденции, экономики и медиа.