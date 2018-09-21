Известные украинцы выступили за возвращение помещения университета «Украина» (фото, видео)

Студенты создали общественную инициативу #СТОПРЕЙД и заявляют о готовности бороться за возвращение помещения университета.

Киев. 21 сентября. УНИАН. Известные украинцы выступили за возвращение помещения Открытый международный университет развития человека «Украина».

Соответствующие заявления на пресс-конференции в УНИАН сделали, в частности, паралимпиец, мастер спорта Украины Александр Корнийко; общественный деятель, Мисс Украина-1995, директор Вышгородского историко-культурного заповедника, доцент университета «Украина» Влада Литовченко; телеведущая, общественный деятель, участница проекта «Жінка-берегиня», выпускница университета «Украина» Ульяна Пчелкина; киноактриса, соведущая программы «Сніданок з 1 + 1», преподаватель кафедры журналистики университета «Украина» Анна Левченко.

«Те события, которые произошли в университете, не укладываются в рамки ни одного закона, ни понимания. Как такое может происходить в 2018 году? Просто среди белого дня рейдерский захват здания», - сказала Пчелкина.

Она отметила, что на сегодняшний день ни в одном другом университете не создано таких условий для инклюзивного обучения, как в «Украине». «20 лет работы Петра Таланчука, команды, которая с ним работает над тем, чтобы каждый человек чувствовал себя в университете абсолютно свободно, спокойно, комфортно. Теперь, без первого корпуса, я вообще не представляю, как может происходить качественно учебный процесс для людей, которые являются маломобильными, нуждаются в приспособлениях, имеющихся в университете «Украина», - подчеркнула Пчелкина, которая сама перемещается в инвалидной коляске из-за полученной 13 лет назад травмы.

«Вместо того, чтобы государство создавало учебные заведения, которые являются инклюзивными, мы сегодня видим, что у нас забирают последнее, что было создано не государством, а людьми, чтобы люди получали высшее образование. Почему мы сейчас, в 2018 году, направляясь в Евросоюз, в НАТО, видим такие ситуации, которые являются абсолютно ненормальными в цивилизованном мире?», - сказала она.

Корнийко и Литовченко подчеркнули, что университет должен работать и предоставлять образование людям с особыми потребностями.

Корнийко отметил, что это учебное заведение позволяет также расширять круг общения людей с ограниченными возможностями, что также очень важно для них. «Мы бы не познакомились так, порознь, не встретились бы. А такие заведения нас объединяют - мы, будучи из разных регионов, знаем друг друга, общаемся, растем», - сказал он.

Студентка университета «Украина» Мирослава Вовкотруб сообщила о создании общественной инициативы #СТОПРЕЙД.

«СТОПРЕЙД» - это вынужденная студенческая инициатива, реакция молодежи на произвол бандитов и бездействие властей. У нас есть план, по которому движемся к главной нашей цели - показать обществу, что люди должны бороться за свои права, общество должно останавливать беззаконие и бездействие властей. «Украина» - это единственный в нашей Украине университет, который специально приспособлен для людей с инвалидностью. Тысячи студентов сейчас ощущают отсутствие первого корпуса. Мы не воспринимаем заверения в том, что эта ситуация может разрешиться сама собой», - отметила Вовкотруб, которая является сокоординатором инициативы.

По ее словам, студенты уже две недели распространяют информацию о захвате корпуса университета и готовы к активным действиям, чтобы вернуть помещение университета и восстановить нормальные условия обучения.

«Мы посылаем информацию всем депутатам, распространяем во всех социальных сетях, предоставляем материалы о нынешней ситуации в университете «Украина». Сегодня такое дерзкое нападение было совершено на наш университет, а завтра - может быть совершено на любой другой. Хештег «Революция на граните» - также не случаен, это крайний шаг, план «Б» для молодежи, которая все же хочет отстоять свое право на обучение. Как известно, студенты всегда были движущей силой всего - вспомнить Майдан, и самое начало, когда Украина становилась независимой. У нас есть четкие цели, четкие планы - мы хотим вернуть наш дом - наш университет «Украина». И мы рады помощи любых людей», - заявила она и призвала всех неравнодушных поддержать инициативу.

Президент университета «Украина», первый министр образования независимой Украины Петр Таланчук в своем выступлении выразил надежду, что через суд удастся вернуть помещение учебного заведения. По его словам, законность документов, на основании которых заблокирован доступ к корпусу университета, устанавливается в судебных инстанциях.

«Материалы переданы в Верховный суд, и мы ждем решения. Оно должно быть где-то в сентябре или в начале октября. Окончательно этот суд скажет, законно или незаконно продано помещение. Но если бы законно, то хозяин входит в свою собственность через дверь, а не привозит 4 автобуса титушек», - заявил Таланчук.

По его словам, 7 августа корпус был «по рейдерским законам» захвачен и заблокирован. «Но эта блокада не помешала нам сделать набор студентов, и он лучше, чем в прошлом году», - добавил президент учебного заведения.

Как известно, Открытый международный университет развития человека «Украина» 7 августа заявил о рейдерском захвате помещений учебного заведения. Соответствующая информация была размещена на странице университета в Facebook.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81913