КГГА настаивает на необходимости повышения тарифов на содержание придомовых территорий и подала апелляцию на решение суда - Союз владельцев жилья Украины (видео)

Суд указал, что данные тарифы не являются экономически обоснованными

Киев. 25 сентября. УНИАН. Киевская городская государственная администрация (КГГА) подала апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене распоряжения КГГА от 6 июня 2017 года №668 о повышении в 1,5-2 раза тарифов на уборку домов и придомовых территорий.

Об этом заявил глава Союза владельцев жилья Украины (СВЖУ) Алексей Кучеренко на пресс-конференции в УНИАН.

«Мне казалось, руководители города, которых мы с вами выбрали, должны были привести все, что происходит в этой сфере, в соответствие с нормами законодательства. Вместо этого КГГА приняла решение, которое я считаю аморальным, безграмотным и вызывающим. Они решили подать апелляционную жалобу», - сказал Кучеренко.

По его мнению, сейчас происходит банальное повышение тарифов и никакой модернизации взамен.

«Этот процесс и эти решения имеют последствия для всей Украины, для каждого города, в котором люди, потребители начинают понимать, что их обманывают, что им выставляют незаконные платежки... Суть иска СВЖУ заключается в том, что все, что делается в Киеве за последние годы, вышло за пределы правового поля, и любая реформа не будет возможной, если не будут соблюдены законы Украины, потому что тогда побеждает сильнейший", - отметил Кучеренко.

Он добавил, что потребители должны показать, что именно они главные в этом процессе.

Кучеренко напомнил, что 6 июля 2017 года СВЖУ подал в суд иск об отмене данного распоряжения КГГА и 6 июля 2018 года было вынесено соответствующее решение суда.

«Суд отмечает, что в течение рассмотрения дела ответчик (КГГА - УНИАН) не предоставил градостроительной и землеустроительной документации ни на один из домов, в которых утвержден тариф, а были предоставлены паспорта, которые не соответствуют площади домов, изготовлены еще в советские времена... Объясняю: у каждого нашего дома должно быть два принципиальных документа - технический паспорт дома, где указаны метры квадратные, жилые, нежилые, и второе - землеустроительная документация на придомовую территорию. Так вот, суд определил, что по всем домам этой землеустроительной документации нет. Так возникает вопрос, а чья это придомовая территория?» - сказал Кучеренко.

Он уточнил, что позиция СВЖУ следующая: если этот участок принадлежит городу, тогда потребители не должны платить за участок, а должны потребовать перерасчета, что составляет примерно 300-500 тыс. грн по каждому дому.

Также суд указал, что данные тарифы являются экономически не обоснованными.

Кучеренко сообщил, что СВЖУ обратился за юридической помощью к главе фракции "Батькивщина" в Киевском совете Владимиру Бондаренко и главе инициативы Юлии Тимошенко "Центр защиты киевлян" Виталию Нестору.

Присутствующий на пресс-конференции Бондаренко отметил, что фракция не может стоять в стороне от этих проблем.

"Эта плата взимается с людей несправедливо. Мы благодарны за справедливое решение. Что должен делать Виталий Кличко? Я обратился к нему с просьбой, не вести борьбу с киевлянами, а навести порядок в придомовых территориях", - добавил Бондаренко.

Также он уточнил, что нужно прекратить беспорядок в этом вопросе и уже знать точно, за что нужно платить, а за что нет.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2017 года КГГА утвердила новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

В записке к распоряжению КГГА отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда всех 10 районов столицы).

Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м с НДС.

При этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что тариф, который с 2010-2011 годов был неизменным на уровне 3 грн в среднем за 1 кв. м, сейчас изменен на 5,8 грн за 1 кв. м, то есть речь идет фактически о повышении в 1,5-2 раза.