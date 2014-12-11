Один из лидеров Автомайдана Коба заявляет, что открытие против него уголовного производства является политическим преследованием

Киев. 11 декабря. УНИАН. Один из лидеров Автомайдана Сергей Коба заявляет, что открытие против него уголовного производства и домашний арест являются политическим преследованием.

Об этом Коба заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Я считаю, что все, что произошло вчера (задержание Кобы милицией и доставка в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста - УНИАН) - это политическая расправа генерального прокурора господина Яремы над активистом Автомайдана Кобой... Что инкриминируют? Точно не знаю. Но точно из-за тех событий, которые произошли под стенами парламента", - сказал он.

Коба напомнил, что именно активисты Автомайдана впервые показали имение генпрокурора Виталия Яремы, начали пикетирование Генеральной прокуратуры с требованием наказать тех, кто совершал преступления против Евромайдана и Автомайдана, привезли мусорный бак для "народной люстрации" руководителя ГПУ.

Коба рассказал, что 10 декабря в Вышгороде у подъезда дома около 12.30 его автомобиль заблокировала неизвестная машина, из которой вышли трое крепких мужчин, вытащили его, нанесли несколько ударов по затылку, по лицу, сломали нос, надели наручники, посадили к себе в автомобиль и повезли в суд.

По словам Кобы, в 15.00 он должен был присутствовать на заседании парламентского Комитета по вопросам борьбы с коррупцией, на котором планировалось заслушать руководителей Генпрокуратуры, СБУ, МВД. "Там должны были отчитываться господин Аваков, господин Наливайченко, господин Ярема. Они понимали, что Коба будет ставить им неудобные вопросы, потому и было сделано это", - сказал Коба.

Он обратил внимание на тот факт, что решение об избрании ему меры пресечения - домашний арест с 22.00 до 6.00 - принимал судья Печерского райсуда Сергей Вовк, которой в свое время судил Юрия Луценко и Валерия Иващенко.

Коба допустил, что именно этот судья был выбран не случайно. "Судья Вовк, который подпадает под люстрацию, будет делать все, чтобы сохранить свою шкуру и остаться при должности, а если не при должности, то не быть привлеченным к ответственности", - сказал Коба.

По его словам, Автомайдан как таковой стал невыгодным и опасным для нынешней власти, поскольку является наиболее активным противником ее действий и проводит неудобные для нее акции.

"Поэтому сейчас происходят расправы над активистами, которые пытаются бороться против изменников Евромайдана... Вчерашние события показали, что на общественных активистов начинается большое давление. А, следовательно, мы будем решать вопрос объединения всех общественных организаций, которые не изменили идее Майдана, в одну мощную организацию, которая будет бороться против теперешнего режима", - заявил Коба.

Он добавил, что снял побои и вчера обратился с соответствующим заявлением в милицию. "Сегодня поехали в райотдел, и нам сказали, что возбуждено дело за превышение милиционерами полномочий. Будем следить, как будут расследовать", - отметил Коба.

Как сообщал УНИАН, по информации Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 10 декабря Печерский райсуд Киева взял под домашний арест одного из активистов Автомайдана.

В милиции напомнили, что правоохранители по решению этого суда принудительно доставили одного из участников Автомайдана для избрания меры пресечения в рамках уголовного производства, начатого в сентябре по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

«Когда работники милиции показали фигуранту постановление Печерского суда о принудительной доставке его для участия в судебном заседании, тот попробовал скрыться. Правоохранители догнали мужчину. Падая в снег, он повредил себе нос», - сообщили в милиции.

При этом в милиции отметили, что «затем мужчину доставили в Печерский районный суд, где его осмотрели врачи». Медики констатировали, что серьезных повреждений нет, поэтому, порекомендовав в дальнейшем обратиться за консультацией к отоларингологу, разрешили принимать участие в процессуальных действиях. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста.