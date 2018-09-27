Эксперты отмечают улучшение качества бензина на столичных АЗС, но недостаточный контроль над сжиженным газом и пищевой продукцией (видео)

Например, на одной из АЗС вместо автомобильного газа используется газ для бытовых целей.

Киев. 27 сентября. УНИАН. Представители Союза потребителей Украины и Международной академии стандартизации по итогам проведенного мониторинга сетей АЗС столицы выявили, что качество бензина и дизельного топлива на станциях улучшилось по сравнению с предыдущими исследованиями, но рынок сжиженного газа и реализация пищевой продукции на заправках нуждается в усилении контроля со стороны государства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик.

«Качество бензина и дизельного топлива в сетях АЗС действительно улучшилось в сравнении с предыдущими периодами. Мы нашли меньше некачественного бензина и дизеля. Относительно сжиженного газа – ситуация требует урегулирования. Как я знаю, сейчас разрабатывается технический регламент на сжиженный газ, который может заработать с 2019 года, и возможно он урегулирует эту ситуацию», - сообщил Цильвик.

Он отметил, что, например, на одной из АЗС вместо автомобильного газа используется газ для бытовых целей, что может причинить существенный вред автомобилю. Всего же, по его словам, 3 из 5 отобранных образцов сжиженного газа на пяти АЗС не соответствовали заявленным показателям. Также на заправочных станциях все еще есть проблемы с маркировкой нефтепродуктов.

В ходе исследования были проверены и торговые залы заправочных станций. В своем выступлении на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов сообщил, что на АЗС были выявлены значительно просроченные продукты (на одной автозаправочной станции срок годности товара закончился еще 3 года назад), нарушение правил хранения продукции, а также у 5 из 6 проверенных АЗС отсутствовала регистрация, которая позволяет им реализовывать пищевую продукцию.

«Меня удивило, что в Киеве есть просрочка по 3 года на АЗС… Потребителю надо быть внимательным. Цена на заправках высокая, но на самом деле - бардак на заправках страшный, за товаром никто не следит», - отметил он.

В свою очередь Олег Цильвик сообщил, что мониторинг проводился в начале августа 2018 года на столичных АЗС WOG, ANP, Avantage 7, «БРСМ-Нафта», UPG и KLO.

Исследование качества образцов бензина и дизельного топлива проходило параллельно в двух аккредитованных лабораториях: «Укртатнафты» и «Галнафтогаз». Арбитражные исследования двух образцов нефтепродуктов проводились в лаборатории «Института нефти и газа» в Кракове (Польша).

По словам Олега Цильвика, для мониторинга были отобраны АЗС, на которые поступали просьбы о проверке или жалобы от потребителей.