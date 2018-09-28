В Киеве проведут «Дни красоты, моды и шоу фитнеса" от WBFF (видео)

Киевляне бесплатно смогут принять участие в конкурсе "Модель за три часа".

Киев. 28 сентября. УНИАН. В Киеве проведут «Дни красоты, моды и шоу фитнеса" от WBFF (World Beauty Fitness and Fashion).

Как сообщила представительница WBFF в Восточной Европе, инициатор и генеральный организатор проекта "Дни красоты, моды и шоу фитнеса" в Украине Галина Шпак-Левенберг во время пресс-конференции в УНИАН, в частности, киевляне бесплатно смогут принять участие в конкурсе "Модель за три часа".

"WBFF - уникальный бренд, который объединяет единомышленников в сфере красоты, фитнеса, моды и здорового образа жизни. Мы уверены, что спорт и здоровый образ жизни - это путь не только к здоровью и красивому телу, но и к финансовому процветанию", - рассказала Шпак-Левенберг.

По ее словам, стать частью WBFF могут все представители фитнес-индустрии: фотографы, дизайнеры, модели, спортсмены, тренеры, эксперты по питанию и прочие.

"В мире не существует аналогов WBFF - это соревнования, шоу и платформа для общения и саморазвития одновременно. WBFFSHOW - это шоу, в котором модели представят свои достижения и красоту форм тела, здесь они находят спонсоров и партнеров, здесь фитнес тренеры и эксперты по фитнес питанию обмениваются опытом и раскрывают секреты своего успеха. Здесь "рождаются" ведущие успешные модели мира, которые достигли успеха не только в плане титулов и достижений, но и с финансовой стороны", - отметила представительница WBFF.

Она добавила, что начала заниматься фитнесом в 40 лет, и за короткий период времени прошла путь от новичка в спорте к титулу "Дева Фитнес модель" с помощью WBFF.

"Это шоу для всех, в нем могут принимать участие и новички, и любители, и профессионалы, надо только выбрать категорию и достойно себя представить. Участники WBFFSHOW должны не только быть в хорошей форме и просто выйти на сцену, но и сделать из своего выступления настоящее шоу, показать свою уникальность и индивидуальность. Выступление состоит из выхода и дефиле в костюмах, купальниках, вечерних платьях и фраках. В этом помогают первоклассные дизайнеры, стилисты и визажисты со всего мира", - рассказала представительница Шпак-Левенберг.

Она анонсировала проведение в Киеве "Дней красоты, моды и шоу фитнеса" от WBFF, в рамках которых киевляне бесплатно смогут принять участие в конкурсе "Модель за три часа". Профессиональные визажисты сделают участникам макияж, фотографы организуют съемки, а затем жюри оценит результаты.

Кроме того, завтра учредитель и президент WBFF , легенда бодибилдинга Пол Диллет расскажет украинцам об организации, а профессиональные модели расскажут об истории своего успеха.

"WBFF может стать для Украины платформой, объединяющей людей, которые заинтересованы в здоровом образе жизни, которые любят фитнес и активную жизнь. Кроме того, WBFF даст возможности украинским парням и девушкам не только для самореализации и осуществления желаний, но и возможность получать за это финансовое вознаграждение", - акцентировала Галина Шпак-Левенберг.

В Киеве "Дни красоты, моды и шоу фитнеса" при содействии WBFF (World Beauty Fitness and Fashion) пройдут 28 и 29 сентября 2018 года.

Подробнее на сайте: http://freeworkshop.wbffshows.com.ua/