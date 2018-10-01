Народные депутаты и общественность призвали президента Украины посодействовать освобождению незаконно заключенного в Египте украинца Эдварда Чикоша (фото, видео)

Из-за тяжелой формы астмы он может умереть в египетской тюрьме.

Киев. 1 октября. УНИАН. Группа народных депутатов Украины и представителей общественных организаций посетила незаконно заключенного в Египте украинца Эдварда Чикоша.

О посещении тюрьмы, в которой содержат Чикоша, представители украинской делегации сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

«По моему личному убеждению, человека задержали ни за что. На него просто навесили революционные клише и осудили без права на апелляцию. Во время его задержания в Египте происходила смена власти: править страной стали «Братья-мусульмане», они давили на иностранных инвесторов. Тогдашний лозунг страны звучал: «Египет для египтян». Вероятно, у кого-то появилось желание забрать бизнес, которым занимался Эдвард, и перераспределить его», - предположил журналист, координатор общественной организации «Стоп коррупции» Роман Бочкала.

Он добавил, что суд над Чикошем проходил с нарушением всех норм законодательства. «Я был на том заседании: судья просто повторил слова прокурора, даже без ссылок на доказательства или на статьи из уголовного кодекса. Также тогда были осуждены граждане Австралии, США, Южного Судана и еще ряда стран», - отметил Бочкала.

В свою очередь народный депутат Украины Роберт Горват добавил, что после того, как исламистское движение «Братья-мусульмане» потеряло власть в Египте, президенты стран, граждане которых были заключены в этой стране, обратились к своему египетскому коллеге - и все "заключенные-иностранцы уехали домой. «Есть указ президента Египта №140, согласно которому возможна передача осужденных лиц. Именно по такому указу вернулись вышеупомянутые иностранцы. Здесь мы тоже можем договориться. Но эти договоренности должны быть на высшем уровне - между президентами», - подчеркнул Горват.

По словам народного депутата Ирины Сусловой, сегодня между Украиной и Египтом нет соглашения, которые бы позволили вернуть Чикоша домой. «Поэтому в дело должны вмешаться высшие должностные лица страны. На прошлой неделе ряд общественных организаций обратились к Петру Порошенко, надеясь на встречу глав обоих государств во время 73-й сессии Генассамблеи ООН, но она не произошла. Мы собираемся развернуть диалог на высшем политическом уровне. Подключить наш МИД и египетский. Мы должны ратифицировать определенные соглашения, которые должны быть согласованы обеими парламентами. Мы будем бороться за каждого из наших соотечественников», - отметила Суслова.

Она добавила, что Чикош с детства страдает тяжелой формой бронхиальной астмы, а климатические условия Египта способствуют ухудшению состояния его здоровья. Кроме того, ему требуется постоянный прием гормональных препаратов, а в тюремных условиях проводить такую терапию невозможно.

«Анализы, которые мы имели возможность посмотреть, свидетельствуют о том, что у Эдварда может быть онкологическое заболевание. Но сейчас он лишен возможности серьезного обследования, а каждый день его пребывания в тюрьме Египта приближает состояние его здоровья к критической черте», - отметила Суслова.

По ее словам, Чикош сообщил участникам делегации, что представители украинского консульства и посольства посещают его регулярно. «Решение суда, которое вынес тот военный трибунал, не подписано ни одним судьей. Казалось, решение суда есть, но подписи судьи нет. Чикош поэтому не может даже обжаловать это решение. Поэтому и представители консульства ничего не могут делать на юридическом уровне. Это замкнутый круг», - пояснила Суслова.

В свою очередь Бочкала отметил, что в Украине есть три юридически обоснованные варианты возвращения Чикоша.

«Первый - это помилование, когда наш президент просит своего египетского коллегу об этом, но здесь Чикош должен признать свою вину. Второй - экстрадиция, когда Украина признает, что ее гражданин виновен, но забирает его в родную страну для отбывания наказания. Наиболее компромиссный вариант - это досрочное освобождение по состоянию здоровья. Врач, который посещал Чикоша с нашей делегацией, - это судебный врач, который специализируются на таких делах. Он отмечает, что Эдвард имеет полное право на досрочное освобождение по состоянию здоровья», - рассказал журналист.

«На самом деле, пока нас устроил бы любой вариант, потому что здесь стоит вопрос: «Жить или не жить». Поэтому мы очень не хотим потерять драгоценное время. Надо продолжать бороться за освобождение Эдварда», - резюмировал Горват.

Справка УНИАН. Уроженец Закарпатья Эдвард Чикош работал в области туристического бизнеса в Египте. Досудебное дело Чикоша вела прокуратура госбезопасности, что было нарушением УПК Египта. За все время ему только дважды дали возможность ознакомиться с материалами дела. В марте 2012 года его приговорили к 25 годам заключения без права апелляции на основе сомнительных показаний одного свидетеля, а также военных офицеров.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82066