Лидер Аграрной партии заявил о продолжении атак на политсилу со стороны пророссийских элементов (видео)

Скоцик считает, что накануне выборов провокации могут произойти и с другими партиями, и призвал проукраинские политические силы объединить усилия в противостоянии кремлевскому вмешательству.

Киев. 1 октября. УНИАН. Лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик заявил, что атаки на возглавляемую им политическую силу со стороны пророссийских элементов не прекращаются.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«На этот раз, после неудачной попытки рейдерского захвата партии, кремлевские прихвостни пытались юридически сменить руководство Аграрной партии через Министерство юстиции Украины с помощью сфальсифицированных документов», - заявил он и добавил, что Министерство юстиции не поддалось на провокацию и вовремя остановило процесс перерегистрации.

«План Кремля - использовать электоральный ресурс Аграрной партии на президентских и парламентских выборах - хотели реализовать руками прокремлевской группы рейдеров. Сначала они пытались подкупить председателей областных партийных организаций, и таким образом организовать кадровый переворот и поставить под контроль деятельность партии. Эти попытки потерпели фиаско. Однако заговорщики не остановились - провели фейковый съезд и подали в Минюст фальшивые документы для смены партийного руководства с поддельными подписями. Я благодарен Министерству юстиции за государственную позицию и своевременное, жесткое реагирование на политическое рейдерство», - отметил лидер Аграрной партии.

По словам Скоцика, по факту подделки документов уже поданы соответствующие заявления о преступлении в правоохранительные органы - Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины - с требованием безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование указанных уголовных правонарушений.

«В этих заявлениях очень подробно, до мелочей, описаны механизмы аферы, которую пытались провернуть с Аграрной партией Украины пророссийские агенты. У нас достаточно доказательств того, что против нашей политической силы произошло совершение преступлений, предусмотренных статьями 205-1, 356 и 358 Уголовного кодекса Украины», - подчеркнул лидер Аграрной партии.

Скоцик также предупредил, что накануне выборов похожие провокации могут произойти и против других партий, и призвал проукраинские политические силы объединить усилия в противостоянии кремлевскому вмешательству.

«Надо, наконец, очистить Украину от пророссийских элементов. Это единственно возможный предохранитель от антиукраинского реванша. Мы готовы к консолидации таких усилий и смогли дать отпор натиску Кремля. Аграрная партия остается украинской партией, которая работает в интересах всего украинского народа. И это - самое главное», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Скоцик заявил, что политтехнолог лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука Владимир Грановский совместно с членами бывшего правительства и бывшим штабом лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко предприняли попытку захвата власти в Аграрной партии.