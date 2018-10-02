Собственники ПАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов" просят правоохранительные органы и президента Украины остановить рейдерский захват предприятия (видео)

Расследование по захвату предприятия продолжается уже три года.

Киев. 2 октября. УНИАН. Собственники ПАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов" просят правоохранительные органы и президента Украины остановить рейдерский захват предприятия, который продолжается уже третий год.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор общественной организации «Бизнес-Варта», занимающейся защитой предпринимателей от неправомерных действий частных лиц и государственных органов, Ольга Матвеева.

"Уже год на антирейдерской комиссии рассматривается вопрос рейдерского захвата "Хорольского молочноконсервного комбината детских продуктов". Следствием уже были установлены ряд фактов, уже отчитались правоохранители, рассказывали про моменты, которые мешали им восстановить права настоящего владельца. В уголовных производствах работы непочатый край, и до сих пор, в течение трех лет, еще никому не вручены подозрения", - отметила она.

Ольга Матвеева добавила, что на днях Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводило следственные действия, по результатам которых законные собственники должны были получить имущественный комплекс комбината на ответственное хранение.

При этом, как отметил глава Совета директоров "Союза молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский, следственные действия проводились с нарушениями.

"Согласно процессуальным правилам, необходимо было, чтобы собственник зашел вместе с адвокатом, провели следственные действия, обыск и передали ему на ответственное хранение. К сожалению, этого не произошло", - сказал он.

По словам главы Рады общественной организации "Бизнес-Варта", народного депутата Украины Ивана Мирошниченко, рейдерский захват завода продолжается уже третий год.

"Этот случай - очень грамотный рейдерский захват. Причем в сочетании сразу нескольких факторов, в том числе юридических. Я думаю, что нужно собирать подписи среди депутатов, проводить срочную комиссию, и проводить привлечение всех исполнителей для объяснения, почему не были выполнены все процессуальные действия, и еще раз сделать ревизию этого случая", - сказал он.

Также, Иван Мирошниченко добавил, что общественная организация "Бизнес-Варта" предлагает создать петицию по этой проблеме и направить ее президенту Украины.

В пресс-конференции также приняли участие: собственник ПАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов», потерпевший от действий рейдеров, доктор технических наук, профессор Георгий Сажинов; адвокат предприятия Дмитрий Моргун; бизнес-омбудсмены общественной организации "Бизнес-Варта", народные депутаты Украины Леонид Козаченко и Руслан Сидорович.

Справка УНИАН.

ПАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов" - предприятие пищевой промышленности в Хорольском районе Полтавской области, которое специализируется на выпуске детского питания. Ассортимент продукции включает сухие молочные смеси, злаковые молочные каши и детскую бутилированную воду. Завод также производит сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, масло.

Общественная организация "Бизнес-Варта" создана с целью защиты бизнеса на территории Украины от неправомерных посягательств частных лиц и государственных органов, противодействия рейдерству, обеспечения надлежащей реализации инвестиционных проектов, предотвращения давления на бизнес. Партнерами "Бизнес Варты" являются ведущие ассоциации в разных сферах предпринимательства, а бизнес-омбудсменами - народные депутаты Украины. В организации работают специалисты в сфере юриспруденции, экономики и медиа.