Почти 66% украинцев, которые бы приняли участие в референдуме по вступлению в ЕС, проголосовали бы «за» - опрос

Опрос проводился с 12 по 24 сентября в 110 населенных пунктах.

Киев. 3 октября. УНИАН. Почти 66% украинцев, которые бы приняли участие в референдуме по вступлению страны в Европейский Союз, проголосовали бы в поддержку этой инициативы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

«В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 47,9% жителей страны проголосовали бы «за», 25,1% - проголосовали бы «против», 11,5% - воздержались бы и не принимали бы участия в голосовании, а еще 15 5% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос», - отметил Паниотто.

По его словам, если ту часть населения, которая бы приняла участие в референдуме, рассматривать как 100%, то количество тех, кто проголосует «за» вступление в ЕС, составит 65,7%, а соответственно, тех, кто проголосует «против» - 34,3%.

Справка УНИАН. Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 12 по 24 сентября в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом личного интервью были опрошены 2011 респондентов по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.