62,6% украинцев считают, что средства, выделенные международными организациями на судебную реформу, использовали не по назначению - опрос

46,4% респондентов считают, что международные организации должны участвовать в судебной реформе.

Киев. 3 октября. УНИАН. Большинство украинцев (62,6%) считают, что средства, выделенные международными организациями на проведение судебной реформы, использовали не по назначению.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Среди респондентов, которые по крайней мере слышали о проведении судебной реформы, 62,6% считают, что средства, выделенные международными организациями на ее проведение, были использованы не по назначению. 10% считают, что были использованы по назначению, а 27,4% - не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопрос», - отметил Грушецкий.

По его словам, 46,4% респондентов считают, что международные организации должны участвовать в судебной реформе, а 33,4% опрошенных, напротив, придерживаются мнения, что не должны, 20,2% - не определились или отказались отвечать на вопрос.

«Среди тех, кто по крайней мере слышал о судебной реформе, 19,6% считают, что международные организации «вообще никак не влияют/не участвуют в процессе судебной реформы», 30,7% - что они «участвуют, но в недостаточной степени», 10,5% - что «участвуют в достаточной степени», 7,5% - что они «чрезмерно участвуют или слишком сильно влияют на процесс судебной реформы». Еще 31,8% не определились или отказались отвечать на вопрос», - добавил он.

Справка УНИАН. Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 12 по 24 сентября в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом личного интервью были опрошены 2011 респондентов по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.