Судебную реформу считают успешной лишь 11% украинцев - опрос

Неуспешность реформы большинство респондентов связывает с коррупцией в системе органов государственной власти.

Киев. 3 октября. УНИАН. Только 11% опрошенных украинцев считают судебную реформу успешной.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

По его словам, 73,3% опрошенных знают о том, что в Украине в последние годы реализуется судебная реформа, а 26,7% украинцев вообще не слышали об этом.

"Вместе с тем, из этих 73% утверждают, что они знают достаточно хорошо об основных положениях реформы - 3,9%. Еще 22,7% говорят, что они знают о некоторых положениях реформы, а 46,7% ответили, что они только слышали о реформе, но не знают о ее положениях", - рассказал Грушецкий.

Так, среди украинцев, которые по крайней мере слышали о судебной реформе, вполне успешной ее считают только 0,9% опрошенных, 10,2% - в целом успешной, хотя видят некоторые негативные аспекты.

"23,7% считают ее в целом неуспешной, хотя есть некоторые положительные аспекты, а 44% придерживаются мнения, что реформа была совершенно неуспешной. Еще 21,2% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы", - добавил заместитель директора КМИС.

По его словам, неуспешность судебной реформы большинство респондентов связывает с коррупцией в системе органов государственной власти (45% из тех, кто считает реформу неуспешной), попыткой президента подчинить себе все ветви государственной власти, в частности, чиновников, ответственных за проведение судебной реформы (17,7%), противодействием самих судей и причастных лиц (10,2%), борьбой политических кланов за сферы влияния (5,3%), нежеланием депутатов ВР принимать нужные законы (5,1%). Другие варианты ответов выбрали менее 5% респондентов.

"На вопрос "А кто конкретно несет наибольшую ответственность за неуспешную реализацию судебной реформы?" среди респондентов, которые считают ее неуспешной, 51,8% выбрали виновным президента Петра Порошенко, 9,2% - народных депутатов, 7,6% - премьер-министра Владимира Гройсмана, 7,5% - Алексея Филатова (председатель комиссии при президенте Украины по проведению судебной реформы). Также среди тех, кто считает реформу неуспешной, 64,2% считают, что чиновники, ответственные за это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, 62,4% - что их нужно уволить с запретом занимать любые государственные и выборные должности, 51,1% - что они должны компенсировать личным имуществом расходы госбюджета на реформу", - отметил Грушецкий.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 12 по 24 сентября. Методом личного интервью опрошены 2011 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных украинской власти территорий Луганской и Донецкой областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.