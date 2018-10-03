Украинским судам не доверяют 78,5% населения - опрос

Более 31% респондентов ответили, что за последние несколько лет их отношение к судам ухудшилось.

Киев. 3 октября. УНИАН. Украинской судебной системе не доверяют 78,5% населения страны.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Судам Украины скорее или полностью доверяют 12,3% опрошенных, не доверяют - 78,5%. Еще 9,2% респондентов не определились со своим мнением или отказались отвечать", - отметил Паниотто.

По его словам, на вопрос "Как изменилось ваше отношение к судам Украины в течение последних 3-4 лет?", 31,3% респондентов ответили, что их отношение ухудшилось, 2,7% - что улучшилось. Еще 58,1% утверждают, что их отношение не изменилось, а 7,9% не определились со своим мнением или отказались отвечать.

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел с 12 по 24 сентября. Методом личного интервью опрошено 2011 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.