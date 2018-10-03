Проблема с дискуссионной статьей 28 президентского законопроекта об адвокатуре является надуманной - юристы и адвокаты (фото, видео)

Адвокаты считают, что авторы законопроекта пытались решить проблему конфликта интересов.

Киев. 3 октября. УНИАН. Проблема со статьей 28 проекта закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" № 9055, которая касается особенностей статуса адвоката в трудовых отношениях и вокруг которой возникло много дискуссий, является надуманной.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Лошаков во время круглого стола в УНИАН о мировых стандартах независимости адвокатуры, в котором приняли участие ведущие юристы и адвокаты Украины.

"Очень много дискуссий возникло именно о 28-й статье законопроекта, которая предусматривает запрет осуществлять адвокатскую деятельность адвокатам, находящимся в штате предприятий, учреждений, организаций. Значительное количество адвокатов, которые находятся в штате субъектов хозяйствования, считают это сужением их прав и гарантий. На мой взгляд, проблема на самом деле является больше надуманной", - акцентировал адвокат.

По его словам, этой нормой авторы законопроекта пытались решить проблему конфликта интересов.

"Поскольку очень сложно совместить независимый характер адвокатской деятельности и отношения субординации и трудовой дисциплины. Поскольку штатный адвокат должен подчиняться приказам и решениям работодателей. Это не всегда совпадает с принципами адвокатской деятельности", - сказал юрист.

В то же время Дмитрий Лошаков отметил, что благодаря существованию такой дискуссии статью можно "немного смягчить".

"Либо в переходных положениях ввести длительный переходный период, либо на постоянной основе, установив правило, что штатным адвокатам все же разрешается осуществлять адвокатскую деятельность, однако они должны принять меры во избежание конфликта интересов, в частности, сообщать своим клиентам, что они работают в конкретном предприятии", - предложил юрист.

Спикерами круглого стола были адвокаты: Ирина Дидковская (модератор), Игорь Иванов, Валентин Степьюк, Дмитрий Лошаков. К участию мероприятии были приглашены народные депутаты Украины, адвокаты и юристы.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», документ зарегистрирован под номером 9055.

Проект подготовлен в тесном взаимодействии с экспертами Совета Европы, представителями профессионального юридического и адвокатского сообщества и был утвержден Советом по вопросам судебной реформы. Отчет экспертов Совета Европы подтверждает соответствие положений законопроекта стандартам Совета Европы.

Целью законопроекта является приведение основ деятельности адвокатуры в соответствие с лучшими международными стандартами, содействие формированию единой юридической профессии и практической реализации в Украине принципа верховенства права, обеспечение эффективной защиты адвокатурой прав и свобод граждан.

Законопроект направлен на укрепление профессиональных прав и гарантий деятельности адвокатов, обеспечение высоких этических стандартов и качества юридической помощи, доступ к адвокатской профессии без необоснованного ограничения и коррупционных рисков, развитие и функционирование адвокатского самоуправления на принципах саморегулирования и децентрализации в рамках единой Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Фото круглого стола в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/82114