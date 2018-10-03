Адвокаты: президентский законопроект об адвокатуре намного лучше, чем действующее декларативное законодательство (фото, видео)

Адвокаты обращают внимание на усиление гарантий адвокатской деятельности, что предусматривает документ.

Киев. 3 октября. УНИАН. Проект закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" № 9055 значительно лучше, чем действующее декларативное законодательство.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Лошаков во время круглого стола в УНИАН на тему: «Мировые стандарты независимости адвокатуры».

"Законопроект не идеален. Но он более четко и прозрачно регулирует адвокатскую деятельность, решает ряд проблем, которые создала адвокатская монополия. И эволюционно он намного лучше, чем действующее декларативное законодательство", - сказал Лошаков.

По его словам, законопроект повышает и усиливает требования к будущим адвокатам.

"Предполагает, что стаж работы в сфере права, который должен учитываться для того, чтобы получить право на осуществление адвокатской деятельности, может быть только стажем стажера адвоката, судьи или прокурора. Действительно, это значительное сужение тех профессий, которые предоставляют необходимый опыт и практические навыки. На мой взгляд, такая позиция позволяет с самого начала обеспечить будущих адвокатов необходимым профессиональным уровнем и практическими навыками в работе", - сказал он.

Также, отметил адвокат, документ предусматривает переходный период, в течение которого желающие стать адвокатами могут быть допущены к сдаче квалификационного экзамена, если у них есть трехлетний стаж работы юристом, помощником судьи, нотариусом.

"Фактически новые, более строгие правила будут действовать только для тех, кто начнет получать этот стаж уже после вступления в силу этого закона", - отметил адвокат.

Вместе с тем Лошаков подчеркнул, что законопроект решает проблему государственных адвокатов, поскольку с введением адвокатской монополии возникла проблема представительства органов государственной власти и местного самоуправления в судах.

"Они не могут эффективно привлечь адвоката, который осуществляет индивидуальную деятельность или в адвокатском объединении, в силу объективных ограничения тендерных процедур. Поэтому адвокату по новому закону разрешается работать в органах государственной власти и местного самоуправления. При этом он обязан остановить адвокатской деятельности, и не влияет на работу органов адвокатского самоуправления. Он сохраняет право представлять соответствующий государственный орган в судах, таким образом решая проблему монополии", - пояснил он.

В то же время адвокат Валентин Степьюк отметил, что законопроект не уменьшает права адвокатов, а наоборот - добавляет.

"В законе предусмотрено иметь доступ к государственным реестрам, в том числе к реестру досудебных расследований, единому государственному реестру исполнительных производств, кроме реестров, содержащих информацию, которая является государственной тайной. До настоящего времени такого доступа не было", - сказал он.

"Предлагается разрешить адвокатам применять технические средства без разрешения следователя, прокурора, судьи во всех следственных действиях. Сейчас это запрещено Уголовным процессуальным кодексом", - добавил адвокат.

Также, по его словам, документом усиливаются гарантии адвокатской деятельности. Так, документ предлагает предоставление разрешения проведения обыска только у адвоката, являющегося подозреваемым в уголовном производстве, в рамках которого и проводятся следственные действия.

"Фактически на сегодняшний день обыскивают адвокатов, которые являются свидетелями по делу или которые просто оказывали правовую помощь, но им это ставят в вину. Говорят, что это интеллектуальное пособничество и обыскивают, изымают документы", - сообщил Степьюк.

Для обсуждения на круглый стол в УНИАН о мировых стандартах независимости адвокатуры были приглашены народные депутаты Украины, юристы и адвокаты. Спикерами выступили адвокаты: Ирина Дидковская (модератор), Дмитрий Лошаков, Игорь Иванов, Валентин Степьюк.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Документ зарегистрирован под номером 9055.

Проект подготовлен в тесном взаимодействии с экспертами Совета Европы, представителями профессионального юридического и адвокатского сообщества и был утвержден Советом по вопросам судебной реформы.

Отчет экспертов Совета Европы подтверждает соответствие положений законопроекта стандартам Совета Европы, заверили в пресс-службе.

Целью законопроекта является приведение основ деятельности адвокатуры в соответствии с лучшими международными стандартами, содействие формированию единой юридической профессии и практической реализации в Украине принципа верховенства права, обеспечения эффективной защиты адвокатурой прав и свобод граждан.

Законопроект направлен на укрепление профессиональных прав и гарантий деятельности адвокатов, обеспечение высоких этических стандартов и качества юридической помощи, доступ к адвокатской профессии без необоснованного ограничения и коррупционных рисков, развитие и функционирование адвокатского самоуправления на принципах саморегулирования и децентрализации в рамках единой Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Фото круглого стола в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/82114