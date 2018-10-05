Большая часть политикума может объединиться против новоизбранного президента, независимо от того, кто им станет - эксперты (видео)

Эксперты прогнозируют, что на предстоящих президентских выборах возникнет ситуация, когда технические кандидаты станут претендентами на победу.

Киев. 5 октября. УНИАН. В Агентстве моделирования ситуаций прогнозируют, что большая часть политикума может объединиться против новоизбранного президента, независимо от того, кто им станет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и его заместитель Алексей Голобуцкий.

«Эта президентская кампания полностью отличается от предыдущих. Сейчас кандидаты применяют методы, которые не использовались ранее. Во-первых, это объединение кандидатов. В течение последующих месяцев украинцы будут наблюдать серьезные заявления и переговоры по поводу объединения кандидатов, но, если объединение будет иметь место, то только ради необходимости, а не по собственной воле кандидатов», - пояснил Бала.

По его словам, на предстоящих выборах будет наибольшее количество кандидатов в президенты. «Мы становимся свидетелями того времени, когда избирательная кампания может превратиться в политическое шоу, когда люди не говорят о том, что будут баллотироваться в президенты. Выбора, как такового, у людей практически нет: мы говорим только о представительстве интересов определенных финансово-промышленных групп, которые стоят за каждым из представителей политической гонки. Эта кампания может быть кампанией не на жизнь, а на смерть», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что избиратели хотят услышать больше предложений от кандидатов о планах и стратегии изменений в Украине. «По моему мнению, пока только два кандидата частично начали об этом говорить - это Юлия Тимошенко (лидер ВО «Батькивщина» - УНИАН) и Сергей Тарута (лидер партии «Основа» - УНИАН). Я надеюсь, что другие кандидаты также начнут работать над своей программой в таком направлении. Должна быть представлена конкретная стратегия развития государства», - отметил Бала.

Комментируя политические возможности Тимошенко, Голобуцкий отметил, что наибольшей угрозой для нее является лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, который, не имея серьезной политической поддержки и финансов, сохраняет устойчивые рейтинги.

«Юлия Тимошенко уже несколько месяцев предлагает какие-то инициативы, пытаясь захватить различные электоральные ниши, по моему мнению, пока не очень удачно. Но она сделала главное - возглавила президентскую гонку. Наибольшая угроза для нее - это Анатолий Гриценко, ведь он имеет шансы попасть во второй тур», - подчеркнул заместитель директора Агентства.

По его словам, Тимошенко не удалось забрать часть электората действующего президента. «Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - УНИАН) уже несколько месяцев более-менее выходит на второе место. Есть разные социологии, в которых это место занимают Владимир Зеленский (шоумен - УНИАН) или Гриценко, или где Порошенко не попадает во второй тур. Но сейчас тенденция к тому, что Тимошенко и Порошенко столкнутся во втором туре, растет. Резервы кампании Порошенко еще не до конца использованы. Понятно, что она будет строиться на дистанцировании от экономических проблем и акцентировании на морально-этических вопросах: язык, государственность, армия, томос и другие», - отметил Голобуцкий.

Эксперт добавил, что это первая президентская кампания в Украине, когда разрыв между кандидатами, которые могут выйти во второй тур, составляет полпроцента. «У нас еще не было такой президентской кампании, когда разница между первым, пятым или шестым местами была в несколько процентов, а у кандидатов, претендующих на второй тур, - разница вообще в полпроцента. Второй фактор, который отличает эту кампанию от других, - это то, что мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда технические кандидаты становятся претендентами на победу в президентских выборах. Потому на данный момент ни Зеленского, ни Вакарчука (лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука - УНИАН) называть сейчас никаким другим словом, чем «техническими» кандидатами, невозможно, ведь мы не знаем ни их программы, ни их политических взглядов», - сказал он.

«Сегодня Зеленский и Вакарчук сохраняют интригу, не говоря прямо о своих намерениях, что, по моему мнению, правильно. Если они действительно собираются идти в президенты, то будут держать интригу до конца. Сейчас люди готовы голосовать за них, даже не зная их политических взглядов. У Вакарчука есть все возможности завести своей фамилией какую-то фракцию в Верховную Раду, хоть и небольшую», - считает Голобуцкий.

Еще одним претендентом на выход во второй тур, кроме Тимошенко, Порошенко и Гриценко, эксперт назвал единого кандидата от так называемых «пророссийских сил». «Очередной интересный аспект будущих выборов - это так называемые «пророссийские кандидаты». Их электоральная ниша составляет примерно 20-25% избирателей, при условии, если эта ниша максимально будет мобилизована. Если от этих сил будет единый кандидат, то он может попасть во второй тур. Но это намного уменьшит шансы других попасть во второй тур», - добавил он.

В свою очередь, Бала отметил, что после президентских выборов в Украине может возникнуть ситуация, когда большая часть политикума может объединиться против новоизбранного главы государства.

«Президента с такой фракцией, как у Порошенко, олигархи уже не допустят, ведь президент сильный, когда имеет поддержку парламента, то есть имеет наибольшую фракцию. Не важно, кто выиграет выборы, ведь на следующий день начнется прямая кампания по дискредитации этого президента. Следующий парламент будет намного разнообразнее, чем этот, будет гораздо больше групп, и президент не будет иметь такой поддержки, как сейчас. Все это делает кампанию очень интересной и абсолютно непредсказуемой. Это начало большой политической игры, которая закончится уже на парламентских выборах», - подтверждает слова коллеги Голобуцкий.