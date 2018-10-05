Состоялось официальное открытие SOLAR CHERNOBYL - 1 МВТ- первой и единственной в мире солнечной электростанции на территории Чернобыльской АЭС (фото, видео)

Сегодня, 5 октября 2018 г. в г. Припять на территории Чернобыльской АЭС состоялась официальная церемония открытия СЭС Solar Chernobyl - 1 МВт, которая находится на промышленной площадке Чернобыльской АЭС.

В Киеве после церемонии открытия была проведена пресс-конференция в УНИАН, посвященная этому событию.

В пресс-конференции приняли участие: директор компании Solar Chernobyl и Консорциума Rodina - Enerparc AG Евгений Варягин, первый секретарь Посольства ФРГ в Украине Герман Интерманн, председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты Александр Маркус, исполнительный директор Enerparc AG Оливер Херцог, директор Департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения АБ «Укргазбанк» Родион Морозов.

В ходе мероприятия участниками обсуждались перспективы развития зеленой энергетики на территории Зоны отчуждения, вызовы и преимущества строительства СЭС на загрязненных территориях, вопросы немецко-украинского сотрудничества и бизнес-перспектив в области строительства и энергоэффективности. Также спикеры обсуждали актуальные проблемы финансирования возобновляемой энергетики в Украине на примере проекта Solar Chernobyl и особенности «зеленого тарифа» как государственного финансового инструмента в сфере возобновляемой энергетики. После выступлений была проведена презентация и обзор солнечной электростанции с техническими специалистами компании Solar Chernobyl.

Солнечная электростанция Solar Chernobyl мощностью 1 МВт находится на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, в 100 метрах от конфайнмента над 4-м атомным энергоблоком, который взорвался 26 апреля 1986 г.. Годовая производительность электростанции Solar Chernobyl составляет 1024 МВт * ч. / год. С 1 июля 2018 СЭС Solar Chernobyl продает производимую энергию по зеленому тарифу. Через 18 лет после отключения Чернобыльского энергоблока в 2000 г., Первые киловатты из Чернобыля начали поступать в единую энергосистему Украины.

Solar Chernobyl является совместным проектом Консорциума компаний Rodina - Enerparc AG, основанном в 2013 г.. Цель проекта - реализация проектов возобновляемой энергетики на территориях, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Идея проекта Solar Chernobyl возникла в 2013 г. и вылилась в разработку солнечным Консорциумом Rodina - Enerparc AG стратегии строительства СЭС на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 29 июля 2015 между Консорциумом и Чернобыльской АЭС был подписан Меморандум о намерениях по строительству солнечной электростанции на территории ЧАЭС. В 2016 было разработано ТЭО проекта, юридическая и финансовая схемы реализации, проводились согласительные процедуры по отводу участка под строительство и организации технического подключения к сетям. 27 февраля 2017 был подписан Договор аренды участка под размещение солнечной электростанции на территории ЧАЭС, и в октябре компании Rodina и Enerparc AG начали работы по монтажу технологического оборудования СЭС. В первом квартале 2018 солнечная электростанция была введена в эксплуатацию, а 12 июня 2018 Solar Chernobyl получил зеленый тариф. С 1 июля 2018, впервые за 18 лет, первые киловатты из Чернобыля начали поступать в единую энергосистему Украины, но уже как продукт солнечной генерации, и реализовываться по механизму «зеленого тарифа».

Solar Chernobyl- это проект успешного долгосрочного сотрудничества украинской компании Rodina и немецкой компании Enerparc AG в качестве инициаторов, девелоперов и исполнителей проекта. Это пример прозрачного привлечения немецких инвестиций, инженерной экспертизы и локального профессионального опыта в реализации проектов СЭС в Украине. Строительство солнечной электростанции в Чернобыле - это уже второй проект Консорциума компаний Rodina - Enerparc AG, реализованный на территориях, пострадавших от ядерной катастрофы на ЧАЭС. Летом 2016 компания успешно реализовала в городе Брагин (Республика Беларусь) проект строительства солнечной электростанции мощностью 4.2 МВт на площадке дезактивации техники, принимавшей участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Руководитель компании Solar Chernobyl и Консорциума Rodina - Enerparc AG Евгений Варягин отметил, что Solar Chernobyl - это, в первую очередь, проект корпоративной социальной ответственности Консорциума Rodina - Enerparc AG. Чернобыльская зона стала «черной дырой» в Украине с экологической, социальной и экономической точек зрения. Solar Chernobyl - это первые и единственные реальные частные инвестиции в зону ЧАЭС с 1986 года. Строительство солнечных парков на загрязненных территориях дает возможность использовать эти земли на благо человечества. Успешное завершение проекта 1 МВт - это только начало. Стратегия Консорциума заключается в том, чтобы масштабировать проект Solar Chernobyl до 100 МВТП. И следующим логическим шагом развития корпоративной ответственности Консорциума является решение открыть Благотворительный Фонд «Green Chernobyl» («Зеленый Чернобыль»), целью которого станет поддержка и развитие талантливых детей и студентов Украины, заинтересованных в проектах зеленой энергетики, а также продвижение социально-ориентированных инициатив зеленой энергетики в Киевской области. Фонд «Green Chernobyl» будет профинансировано за счет прибыли, полученной от СЭС Solar Chernobyl, который будет генерироваться после возвращения первоначальных инвестиций, а также за счет других пожертвования.

Справка.

Компания Rodina - основана в 2013 и специализируется на проектах возобновляемой энергетики на рынках Восточной Европы и стран бывшего СССР, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Компания Enerparc AG является европейским лидером по проектированию, строительству и эксплуатации солнечных электростанций. С 2009 года компания запроектировала и построила 2.0 ГВт проектов солнечной генерации в Европе, Азии и США, 1.3 ГВт из которых являются собственностью группы Enerparc AG.

Фото с пресс-конференции :https://photo.unian.net/rus/themes/82171